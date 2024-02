Znano koliko zdravnikov že umaknilo soglasja za nadurno delo v UKC Maribor in UKC Ljubljana

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor je soglasja za nadurno delo doslej umaknilo oziroma preklicalo 242 oziroma 34 odstotkov zdravnikov. V UKC Ljubljana pa je soglasje preklicalo 198 oziroma 13 odstotkov zdravnikov, sta klinična centra sporočila za STA.

Umiki soglasij v obeh kliničnih centrih v veljavo stopijo po 30 dneh.

V UKC Maribor so napovedali, da bodo tistim zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, umaknili soglasja za delo drugje. Umik bo začel veljati istočasno kot umik soglasja za nadurno delo, so pojasnili.

V UKC Ljubljana pa doslej soglasij zdravnikom za delo pri drugih izvajalcih niso preklicali.

Soglasja za nadurno delo so sicer preklicali tudi nekateri zdravniki na primarni ravni zdravstva.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesla napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na torkovi seji soglasno sprejel sklep, da v sredo vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Zdravniki bodo tako po besedah predsednika sindikata Damjana Polha delali največ 48 ur na teden. Prav tako ne bodo delali več kot 16 ur neprekinjeno.