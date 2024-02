Predsednik vlade s predstavnicama največjih sindikatov v zdravstvu, a Fides ga je ignoriral

Predsednik vlade Robert Golob je danes na neformalni sestanek pred nadaljevanjem stebrnih pogajanj povabil predstavnike največjih sindikatov v zdravstvu z namenom seznanitve z razmerami in pospešitve pogajanj v okviru zdravstvenega stebra, so sporočili iz kabineta premierja.

Povabili so tudi predstavnika Fidesa, a ga na sestanek ni bilo

Srečanja sta se udeležili generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Polona Tanšek Aškerc in predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar.

Mencingar je za STA povedala, da je Golob na sestanku izrazil željo, da se stebrna pogajanja zaključijo v postavljenem terminu, pospešili pa naj bi jih z dodatnimi delovnimi skupinami.»Kar pomeni, da se točno ve, kaj je stvar krovnih in kaj resornih pogajanj,« je pojasnila. Dodala je, da je bil sestanek neformalne narave, premierju pa sta predstavili njihova izhodišča.

Iz Fidesa pa so za STA sporočili, da se je sindikat na vabilo »prijazno odzval in povabil gospoda predsednika vlade, da se raje udeleži stavkovnih pogajanj. Tako bi se lahko iz prve roke prepričal, da pogajanja ne tečejo v pravo smer in bi to bila priložnost za izmenjavo mnenj in iskanje rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani in podlaga za preklic stavke«.