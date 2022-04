Gledalci žalostni ob predvolilnih soočenjih: Golob pobegnil, sledi mu Tomčeva

V anketi našega portala smo med drugim vprašali, kakšno se vam je zdelo predvolilno soočenje na komercialni televiziji in kako ocenjujete nastop kandidatov. Volitve se namreč približujejo in še manj kot trije tedni nas ločijo do usodnega dne. Tokrat smo vas vprašali tudi, kateri izmed kandidatov je bil najprepričljivejši in kako na vaše odločitve vplivajo televizijska soočenja.

Na vprašanje, kako ocenjujete televizijsko soočenje politikov, je odgovarjalo 1455 anketirancev in več kot 750 jih z videnim ni bilo zadovoljnih oziroma so bili ob ogledu žalostni. 18 odstotkov gledalcev, ki so sodelovali v anketi, je bilo ob soočenju jeznih, 16 odstotkov pa se je vsemu skupaj le nasmejalo. Najmanj jih je bilo ob ogledu šokiranih.

Zanimalo nas je tudi, kdo izmed nastopajočih vas je v predvolilnem soočenju najbolj prepričal. Soočili so se(SDS),(SD),(LMŠ),(SAB),(Gibanje Svoboda),(Nova Slovenija),(Povežimo Slovenijo) in(Levica).

Najbolj vas je prepričal Golob, saj je zanj glasovalo kar 42 odstotkov. Sledila je Tomčeva, ki je s svojim nastopom prepričala 33 odstotkov tistih, ki so sodelovali v anketi.

Na vprašanje, ali tovrstna soočenja vplivajo na vašo odločitev, so sodelujoči odgovorili takole: 58 odstotkov jih je odgovorilo, da tovrstna soočenja nimajo vpliva, kar pomeni, da jih je 42 odstotkov pripravljenih sprejeti odločitev glede na videno vsebino na soočenjih.

Za 88 poslanskih mest se bo na parlamentarnih volitvah po podatkih Državne volilne komisije potegovalo 1471 kandidatov, pet pa za izvolitev za poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.