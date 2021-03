Gantar drži pesti, da bo aprilska ustavitev javnega življenja pregnala virus

Vse bolj glasne so informacije, da nas zaradi neugodne epidemiološke slike v aprilu čaka nova ustavitev javnega življenja. Pred dnevi je namreč premierdejal, da bo letošnji april žal podoben lanskemu . Vodja svetovalne skupine Mateja Logar pa je ta teden pojasnila, da bi bilo po njenem mnenju smiselno, da bi podaljšali velikonočne praznike, kot je to napovedala Nemčija Na twitterju se je v povezavi z ustavitvijo javnega življenja v aprilu oglasil nekdanji minister, ki je zapisal takole: »Držimo pesti, da aprilska ustavitev življenja ustavi tudi virus. Doslej smo se že veliko naučili.«Epidemiološka slika v Sloveniji je v zadnjih dneh precej skrb vzbujajoča. Širijo se tudi nove različice virusa. V sredo so po vladnih podatkih ob 6.432 PCR testih potrdili 1.164 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 18,1-odstoten.