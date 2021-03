Rekorderka v UKC Ljubljana: delala 359 ur in dobila več kot 27.000 evrov bruto

Plače naših zdravnikov FOTO: Posnetek Zaslona Rtv

Brutalni dodatki že aprila

Slovensko javnost pretresa razkritje vrtoglavih plač v zdravstvu za minule mesece. V oddaji Tarča so razkrili rekordne plače slovenskih zdravnikov, za nekatere se je izkazalo, da sploh niso delali s covid bolniki. Govora je bilo tudi o zdravnikih, ki so kljub obremenitvi v javnih zavodih še našli čas za sedlo pri zasebnikih.Eden, ki ni delal z okuženimi bolniki, a je kljub temu prejemal bajne dodatke, je bil zdravnik v UKC Maribor, sicer vodja klinike za kirurgijo, ki je dobil decembra 15.628 evrov bruto plače. Njegova plača je vsebovala dodatke za nevarnost po kolektivni pogodbi in dodatke, ki so mu pripadli po PKP.Izpostavili so še ljubljansko anesteziologinjo, vodjo oddelka na UKC, ki je plačna rekorderka za december 2020, ki je dobila več kot 27 tisoč evrov bruto plače in je opravila je 359 ur. Na vprašanje, kako je to mogoče in ali se lahko toliko ur sploh opravi na kvaliteten način je njen kolega iz Maribora dejal, da to praktično ni mogoče. Na UKC Ljubljana pa so pojasnjevali, da so bili takrat v hudi kadrovski stiski in da so nekateri v bolnišnicah dobesedno živeli. A anesteziologinja ni bila edina, ki je opravila veliko število ur. Izpostavili so še dva kirurga, ki sta opravila 569 in 504 ur, kar pomeni, da sta delala od 18 do 16 ur dnevno, njuna plača pa je znašala okoli 16 tisoč evrov.Novinarji Tarče so šli še dlje in odkrili, da so si takšne plače izplačevali že v prvem valu, kjer niso imeli niti enega covid bolnika. Tak primer je bil Novo mesto, kjer je najvišja plača znašala več kot 17 tisoč evrov. Podobno je bilo tudi na Ptuju in v Trbovljah. Odkrili so tudi, da so dodatke dobivali zdravniki na klinikah, ki sploh niso delale ali pa je bilo njihovo delovanje omejeno in okrnjeno. Dodatke so dobili tudi tisti, ki sploh niso bili na covidnih oddelkih niti ne na čakanju. Podatki, ki so jih pridobili, kažejo, da so se na primer plače ortopedskih zdravnikov v primerjavi z lanskim letom zvišale za tri tisoč evrov. Podobno naj bi bilo tudi na Orl oddelku. Najboljše in najvišje dodatke dobili tisti, ki imajo že tako visoke plače, medtem ko so tisti, ki so na dnu plačne lestvice, dobili minimalni dodatek.Minister za zdravjeje na vprašanje, zakaj so dodatke omogočili vsem zdravnikom in ne le tistim, ki so delali s covid bolniki. Povedal je, da zgodba nagrajevanja v času epidemije, ni tako enoznačna, kot je bilo prikazano. Pravi, da dodatki po kolektivni pogodbi pripadajo vsem zaposleni, dodatki po KPK pa pripadajo tudi tistim, ki delajo v vseh conah. »Kar je najpomembneje je, da se plača zakonito zasluži in izplača,« je dejal. Dejal je še, da ve, da so nekateri dobesedno živeli v bolnišnicah, ker je primanjkovalo kadra.Dodatki slovenskih zdravnikov se ne morejo primerjati z dodatki njihovih kolegov v tujini. Zdravniki na intenzivnih oddelkih v Nemčiji so dobili 150 evrov,, infektolog v Nemčiji je za RTV povedal, da do danes še ni dobil dodatkov. Na Švedskem so dobili enkraten dodatek 520 evrov zdravstveni delavci, ki so delali na covid oddelkih. Na Hrvaškem so dobili 10 odstotkov dodatka osnovne plače, v Avstriji so v posameznih deželah in bolnišnicah dobili 500 evrov dodatka.Poklukarju je voditeljica zastavila vprašanje, ali bo omejil dodatke navzgor ali uvedel kakšen drug način, Poklukar je odvrnil, da je ta trenutek je o temu nemogoče govoriti.​To pa še ni vse. Razkrili so tudi, da so imajo številni zdravniki dovoljenje za opravljanje storitev pri drugih izvajalcih.