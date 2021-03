Bomo imeli podaljšane praznike? Tako bi storila infektologinja

Predstojnica infekcijske klinikeje v sinočnjih Odmevih dejala, da so v UKC covid postelje razmeroma polne ter da zagotavljajo dodatne kapacitete. »Najbolj nas skrbi, da se je v zadnjem tednu izredno povečalo število ljudi na enoti intenzivne terapije,« je dejala infektologinja in dodala, da je povprečna starost na covid oddelkih 66 let, na intezivni negi pa 68 let.Po napovedih strokovnjakov se bo prihodnji teden stanje v Sloveniji še dodatno poslabšalo. Na vprašanje voditeljice, kako drastične ukrepe bi bilo treba sprejeti, je Lejko Zupanc dejala, da bo to odločitev vlade glede na predlog svetovalne skupine. »Mnenja se povsod krešejo, tako v strokovnih kot v drugih krogih. Moje osebno mnenje je, da bi bilo mogoče treba slediti primeru Nemčije, ki je podaljšala velikonočne praznike in priporočila, da se ljudje v tem času čim manj družijo. Mislim, da bi to bil ukrep, ki bi pretrgal verigo kroženja virusa,« je še dejala infektologinja.Nemčija je sprva napovedala velike zaostritve in zaprtja v času podaljšanih velikonočnih praznikov, a je kanclerkav sredo sporočila, da so storili napako. Sodržavljanom se je opravičila in prevzela vso odgovornost za napako. Voditelji, so se namreč strinjali, da je dogovor neizvedljiv ter ga preklicali. Namesto tega so se odločili zgolj za poziv ljudem, naj za velikonočne praznike ostanejo doma.