Ljubljančanka Tanja Rherri je rekla zbogom svojim strankam in domovini ter se preselila v tople kraje. To 44-letnico je namreč pred leti tako očaral tanzanijski otok Zanzibar, da si je s prijateljico in poslovno partnerico Marjano Zener v vasici na severu otoka kupila hišo. O selitvi sprva ni razmišljala, potem se je zgodil prelomni trenutek. »Moja odločitev je dozorela v času korone, ob omejevanju moje svobode, prostora in uma. Ob vsakodnevnem nerganju ljudi in umetnem ustrahovanju je to postalo nevzdržno in odločitev je padla. Ko sem začutila, da izgubljam sebe in stagniram v razvoju ...