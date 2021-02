Analitik: Z boljšim kandidatom od Erjavca bi jim uspelo

Po 11 urah razprave je sledilo glasovanje izid pa: 53 prevzetih glasovnic, šest od tega neveljavnih ter 40 glasov za in sedem proti, da bizrušil vladoin sam postal mandatar. Večmesečno kurjenje političnega kotla se je tako končalo z neuspehom za koalicijo KUL in povratnika v politiko Erjavca.Ugibanj o tem, kdo bo glasoval za in kdo proti, je bilno polno, sledijo ugibanja, kako so poslanci glasovali na tajnem glasovanju. Znano je le, da poslanci SDS, NSi, SNS inglasovnice sploh niso dvignili.Približno uro potem, ko je bil uradno znan rezultat glasovanja o konstruktivni nezaupnici, se je oglasil Janša. »Ne gradimo na zamerah, dovolj je prostora za vse in vsi se lahko prepoznamo v barvah Slovenije,« je na twitterju vse poslance pozval k sodelovanju z vlado.Predsednik DZ(SMC) pa je komentiral, da »kandidat za mandatarja ni imel niti vseh glasov koalicije KUL«.Prvak LMŠje zapisal, da je vest tistih, ki so glasovali za nezaupnico mirna, da pa »naslednje glasovanje ne bo več v DZ, temveč na volitvah«.Po prespani noči je nekdanji premier zapisal še, da so se »sanje tistih, ki so sanjali, da se bodo poslanci SMC in Desusa odrekli varnemu zavetju poslanske plače, razblinile«. Dotaknil se je tudi tega, da naj kandidat za mandatarja ne bi bil pravi: »Poslanci Desusa niso podprli lastnega predsednika in potem bi koga drugega. Koga?« Dodal je, da volitve niso več tako daleč, kot se morda zdijo in pomenljivo zaključil z besedami: »Uživajte, dokler lahko!«Predsednica SAB, ki je leta 2013 s konstruktivno nezaupnico zamenjala drugo Janševo vlado, je ocenila, da je »veliko več glasov ZA konstruktivno nezaupnico kot PROTI tudi zelo jasno sporočilo« in dodala ključnik kimalicija. Kasneje je dodala še, da je Janševa vlada krepko manjšinska in da jo »nad gladino drži le cenik, ki je očitno v uporabi tudi za nekatere druge poslanske skupine«.Poslanec, ki je predstavil stališče poslanske skupine SMC (in ne vodja poslanske skupine), se je odzval na »moraliziranje o pravici do tajnega glasovanja«, češ da bi bilo korektno, da opozicija javnosti pojasni, »čemu so nekateri tako vneto fotografirali svoje glasovnice in komu so jih hiteli posredovati«.Poslanka Leviceje prepričana, da Desus ni podprl lastnega predsednika za mandatarja. »O SMC ne bom izgubljala besed. Od jutri naprej bo zaradi njihovih sebičnih parcialnih interesov možne še več represije, še več razgradnje družbenih podsistemov, še več discipliniranja medijev. Upam, da jih volivci odpihnejo na smetišče zgodovine!«Politični analitikje izračunal, kako je kdo glasoval oziroma ali ima več glasov opozicija ali vlada: »KUL ima 40 zagotovljenih glasov. Vlada ima 44 zagotovljenih glasov (37 neprevzetih + 7 proti KN). Vsaj en poslanec SMC ni bil proti. Kvečjemu en poslanec Desus je bil za. Precej očitno imamo sicer zopet manjšinsko vlado, ki pa ima na svoji strani DS.«Analitikpa ocenjuje, da so neveljavne glasovnice oddali najmanj trije poslanci Desusa in verjetno vsaj dva iz SMC. »Kakor koli, teh 40 + 6 bo opoziciji služil kot znak, da bi z drugim, boljšim kandidatom prodrla. A slovenskegaše ni na obzorju.« Meni, da je 40 glasov sicer »katastrofalen neuspeh še po najnižjih pričakovanjih. To, da so se stranke opozicije obrnile nanj, pa bo Erjavec verjetno vseeno znal izkoristiti.«