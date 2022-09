Evropo čaka drugačna zima, kot smo jih vajeni: dva modela pokazala enak rezultat

Prihaja zima in mnoge zanima, kakšna bo. Ljudski vremenar Dušan Kaplan napoveduje sibirsko zimo, pri Severe Weather Europe (SWE) pa so skušali napovedati snežne padavine po dveh modelih in ugotovili, da bo v Evropi drugače, kot smo vajeni. »Večina evropskega kontinenta bo imela manj snežne odeje kot navadno,« ugotavljajo strokovnjaki, ki so analizirali obdobje od novembra do vključno januarja. Srednja Evropa ga utegne biti deležna nekaj več od povprečja že novembra, drugod pa povečini manj. Decembra bo še več odstopanj, snega bo še manj, kot smo vajeni. Zdi se, da bodo razmere enostavne takšne, da ne bodo dopuščale scenarijev za razširjeno sneženje.

Januarja po napovedi SWE ne bo nič boljše: »Večina Evrope bo imela do sredine zime manj snežnih padavin kot običajno, z izjemo manjših območij.« Tudi drugi model napoveduje podobno, januarja pa da bodo v nižjih predelih enostavno previsoke temperature, da bi dopuščale akumulacijo snega.

Kaj bo, bomo šele videli.