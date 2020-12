Erjavec: Ne bom ne član ne minister Janševe vlade

»V kratkem bom sklical izvršni odbor stranke, nadaljevati moramo pogovore, očitno bo treba sprejeti določene odločitve,« je po sestanku vodstva stranke s poslanci Desusa dejal novi (stari) predsednik stranke upokojencev. Povratnik na slovenski politični parket manj kot 11 mesecev za tem, ko ga je januarja na čelu stranke zamenjala, naj bi po nekaterih napovedih stranko popeljal iz tretje vladePreberite tudi:»Kot predsednik stranke ne nameravam sodelovati v vladi, kar sem mu tudi povedal na sestanku, na katerega me je povabil, ko sem bil še kandidat za predsednika Desusa, ker sem to že enkrat javno povedal,« je v izjavi za medije po sestanku povedal Erjavec. »Dvakrat sem sodeloval v teh vladah in si ne želim še tretjič,« je dodal. »V politiko se nisem vrnil, da bi bil ponovno minister, ampak ker si želim, da bi bil Desusu še naprej parlamentarna stranka. Škoda bi bilo, če upokojenci v državnem zboru ne bi imeli svojega zastopnika.«Preberite tudi:Janša je ob postavljanju svoje tretje vlade postavil pogoj, da morajo biti predsedniki ostalih koalicijskih strank podpredsedniki vlade. Erjavec vztraja, da to pač ne bo, tudi zato, ker je že leta 2018 v predvolilnem času napovedal, da ne bo več sodeloval v nobeni Janševi vladi: »Kot koalicijski partner smo se odločili, da ne sodelujem v tej vladi oziroma sem se sam odločil. To svojo odločitev spoštujem.« Dodal je, da ima Desus v vladi dva ministra in ne vidi nobene potrebe, da bi bil tudi on. »Če bo prišlo do koalicijskih sestankov, pričakujem, da bom kot predsednik ene od koalicijskih strank prejel ustrezna vabila,« je pojasnil, kako si predstavlja sodelovanje v koalicijskih pogovorih.Razkril je, da mu je premier po ponovni izvolitvi za predsednika Desusa čestital, a nista govorila, saj je čestitko poslal po SMS-sporočilu.V vmesnem času je stranko vodil minister za zdravje, ki je povedal, da je šlo na sestanku bolj za izmenjavo mnenj in videnj. »Pogovori se bodo nadaljevali. Predsednik je povedal, kako naj bi postopek potekal naprej,« je bil o vsebini kratek Gantar, ki je na januarskem kongresu podprl Pivčevo, nato pa sta se razšla. Erjavčevo odločitev, da ne bo minister, razume, »glede na to, kaj je že preživljal v okviru takšne vlade«.