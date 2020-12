Počivalšek pohitel: z Erjavcem bo ugotavljal ali imata podobne poglede

Janša bo naredil veliko, da DeSUS ostane

Počivalšek že vabi na pogovor

Potem ko se jev DeSUSu, politična analitikainugotavljata, da se je v vrh DeSUS vrnil z visoko podporo delegatov. Kot sta ocenila, imajoin poslanci DeSUS zdaj pomembno oz. ključno vlogo, a se na hitro v zvezi z morebitno novo vlado ne bo še nič zgodilo. Vprašanje je, kaj jim je ali jim bo kdo ponudil, menita.Po Zorkovih ocenah bo premiermarsikaj naredil, da bi DeSUS ostal v koaliciji. DeSUS slednje sama po sebi ne bo zapustila, a ob prvi priložnosti, ko bi se pokazala realna možnost za novo vladno večino, Zorko meni, da bo Erjavec prvi, ki bo izstopil iz aktualne.Analitika sicer ocenjujeta, da se letos glede morebitne vlade ne bo zgodilo nič, čeprav Pengov Bitenc verjame, da se bo šahiralo v ozadju. Po njegovem mnenju je logično, da bi Erjavec prvi pogovor opravil s premierjem Janšo. »KUL ima svoje načrte z DeSUS in verjamem, da tudi Erjavec svoje načrte s KUL, a Janše in koalicijskih partnerjev ne moreš ignorirati,« opozarja.Je pa Erjavcu med vidnejšimi politiki že čestitala predsednica SaB. Zapisala je »Dobrodošel nazaj in čestitke za izvolitev na mesto predsednika,«.Gospodarski minister in šef SMCpa je ob čestitkah zapisal, da se je z Erjavcem že dogovoril za srečanje, kjer bosta ugotavljala ali imata podobne poglede na slovensko politiko.Erjavcu je čestitala tudi predsednica SD. »Želim uspešno vodenje, predvsem pa veliko modrosti in poguma pri nadaljnjih odločitvah. Slovenija je na težki preizkušnji. Verodostojnost politike in zaupanje pa tudi,« je navedla.