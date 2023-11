DZ sprejel vmesno poročilo preiskovalne komisije, v SDS očitke zavračajo

DZ je na današnji seji s 55 glasovi za in 15 proti sprejel vmesno poročilo preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank. DZ se je sicer danes seznanil tudi s tajnim delom poročila. Vmesno poročilo ugotavlja domnevno obvodno financiranje SDS preko medijev v lasti stranke. V SDS očitke zavračajo.

DZ se je na začetku današnje seje seznanil s tajnim delom poročila, zaradi česar je bil ta del seje za javnost zaprt.

Komisija DZ je v parlamentarno preiskavo vključila podjetja NovaTV24.si, Nova hiša, Nova obzorja in Geopolar Zaščite. Na podlagi izjav virov, prič in dokumentacije komisija v vmesnem poročilu sklepa, da omenjena podjetja delujejo kot obvodni računi danes največje opozicijske stranke in da gre torej za politični in poslovno-finančni projekt stranke SDS, je v predstavitvi vmesnega poročila pred DZ v petek izpostavila zdaj že nekdanja predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek.

Poslovanje v gotovini

V takem modelu financiranja sodelujejo funkcionarji stranke na lokalni in državni ravni, posamezniki s finančnim interesom, pa tudi madžarski kapital. Poslovanje pa po ugotovitvah komisije poteka predvsem v gotovini.

Poročilo navaja, da je v »razpršeno omrežje obvodnih računov stranke SDS« vstopilo veliko zasebnih poslovnih subjektov, ki so v obdobju tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše dobili posle z državo, oziroma so bili financirani iz javnih sredstev. Hkrati je po navedbah v poročilu utemeljen sum, da je moral vsak, ki je vstopal v te posle z državo, za pridobljeni posel nekaj »vrniti« stranki.

Ob tem je Šetinc Pašek izpostavila pet primerov financiranja SDS. Vse opisano govori o tem, da je SDS za 14 milijonov evrov za financiranje svojega ključnega političnega projekta podredila interese lastne države interesom sosednje Madžarske, je dejala v predstavitvi. Komisija bo ugotovljene sume kaznivih dejanj naznanila pristojnim organom, pozvala pa je tudi k spremembam zakonodaje.

Vmesno poročilo so podprli

Vmesno poročilo so podprli tudi v poslanski skupini NSi, Aleksander Reberšek je v njenem imenu dejal, da »če bi narod vedel, kar se je dogajalo danes na zaprti seji, sem prepričan, da bi bila podpora določenim strankam drugačna.«

Poslanec SDS Žan Mahnič je ugotovitve komisije označil za natolcevanja, ki »nimajo nobene veze s SDS«. Komisiji očita tudi, da preiskuje zasebne osebe, kar je zloraba namena in same preiskovalne komisije. Dodal je, da so se različne preiskovalne komisije že ukvarjale s tem, a v vseh teh letih niso dokazale nič oprijemljivega.

SDS je vložil tudi dopolnilo, s katerim predlaga širitev odrejene parlamentarne preiskave. In sicer bi preiskovalna komisija preiskovala tudi domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje Gibanja Svoboda pred lanskimi parlamentarnimi volitvami. A ker so v SDS dopolnilo vložili nepravilno, DZ o njem ne bo razpravljal, niti glasoval.

Delo preiskovalne komisije bo kot predsednica nadaljevala poslanka Svobode Tamara Vonta, saj je Gibanje Svoboda Šetinc Paškovo medtem izključilo iz stranke. Posledično so predlagali tudi njeno zamenjavo na čelu preiskovalne komisije, ki jo je v petek potrdil DZ.