Janša takole ogrožal svoje življenje, sam pa nasmejan (FOTO)

Prvak stranke SDS Janez Janša je v soboto objavil fotografijo s strehe hiše in zapisal, da njegova stranka že v skoraj zimskih temperaturah »gradi Slovenijo«. Kljub temu, da je najverjetneje pomagal pri obnovi hiše po avgustovskih poplavah in da gre za lepo gesto, pa je mnoge na fotografiji zmotilo, da se 65-letni politik pred začetkom del ni bolje pripravil za delo na višini, za kar veljajo posebni varnostni ukrepi.

Nekoliko je tvegal tudi z ustrezno delovno opremo. Že res, da se je proti nižjim temperaturam boril v jakni z vojaškim vzorcem in s kapo na glavi, a na fotografiji namreč ni imel rokavic, ki so ob delu in nizkih temperaturah še kako priporočljive.

Že res, da je z dobro voljo in v prijetni družbi vedno lažje delati, a kljub temu strokovnjaki vselej svetujejo, da morajo delavci poskrbeti tudi za ustrezno varnost pri delu.