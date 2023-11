Po kaosu v DZ se je oglasil Janša: to je zahteval

Po včerajšnjem kaosu v državnem zboru, ko so pri amandmaju, ki ga je predlagala SDS, poslanci Svobode trdili, da je po njihovo prišlo do tehnične napake pri glasovalnem sistemu, in je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič odredila testiranje glasovalnih naprav in prekinila sejo, je na družbenem omrežju X še vedno napeto.

Odzivi na dogajanje se kar vrstijo, oglasil se je tudi predsednik opozicijske stranke SDS, ki je vse skupaj s komentarjem ponesel na še višji nivo.

Z zapisom je namreč sprožil debato o tem, ali bi bilo morda smiselno opraviti tudi forenzično preiskavo glasovanja na državnozborskih in evropskih volitvah.

»Hm? Tehnična napaka pri glasovanju 90 oseb? Kaj pa 'tehnična napaka' pri glasovanju 1.200.000 oseb na državnih volitvah? Kdo pa tam upravlja s strojno in programsko opremo? Do naslednjih volitev zahtevamo zunanjo forenzično preiskavo računalniškega sistema volitev v državni zbor in Evropski parlament.«