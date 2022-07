»Načrtovali smo 20 vzponov, na koncu smo jih naredili 21. Zadnjega smo izvedli skupaj z vso zbrano družbo in vsemi prostovoljci. Ko sem takole poračunal, sem v tem dnevu naredil 67 kilometrov in 4600 višinskih metrov,« pove Andrej Zupan iz Novega mesta, ko pogleduje proti Trški gori, vinogradniškemu raju Dolenjcev in izjemni izletniški točki. Številni Novomeščani se predvsem ob vikendih radi povzpnejo tja. Zupan pa je od jutra do večera kar 12 ur hodil gor in dol. Zakaj? Da bi opozoril na problematiko celiakije in zbral nekaj denarja, ki bi bolnikom olajšal življenje! Načrtovali s...