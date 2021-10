DUTB ostaja brez glavnega izvršnega direktorja

»Neizvršni direktorji DUTB so se na današnji seji odločili, da se na podlagi razpisa za glavnega izvršnega direktorja, objavljenega konec junija 2021, ne izbere noben kandidat,« so po seji sporočili z DUTB

Ob tem so zapisali, da bo nov razpis objavljen takoj, v obdobju do končnega izbora pa v izvršnem vodstvu ostajata dr. Robert Rožič kot vršilec dolžnosti glavnega izvršnega direktorja in Matej Pirc kot izvršni direktor. V izvršno vodstvo 21. oktobra 2021 vstopa še mag. Andrej Lazar kot v. d. izvršnega direktorja. Delitev področij vodenja bo upravni odbor sprejel na eni od naslednjih sej.

Rožiča so za obdobje šestih mesecev neizvršni direktorji za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorji imenovali aprila. Junija so objavili razpis, ki je bil odprt do vključno 15. julija. Prijavilo naj bi se pet kandidatov. Neizvršni direktorji so Franci Matoz, Gegor Planteu, Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša.

Kakšnega kandidata iščejo?

Finance so pred časom poročale, da mora kandidat poleg splošnih pogojev imeti univerzitetno izobrazbo, biti mora strokovnjak s področij bančništva, financ ali gospodarskega prava z vsaj 10 leti izkušenj s področij vodenja ali nadziranja gospodarskih družb, imeti mora znanje angleščine, osebno integriteto in poslovno etičnost. Kot dodana vrednost so tudi odlične vodstvene in organizacijske sposobnosti in tudi izkušnje pri vodenju poslov in dejavnosti na področju investicijskega bančništva, upravljanja slabih terjatev, prestrukturiranja gospodarskih družb, upravljanja nepremičnin ter naložb in/ali prava. Mandat traja pet let.