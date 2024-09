Dramatično že prvi šolski dan

Štirinajst dni pred začetkom novega šolskega leta se je za štirimi stenami Gimnazije Koper odvijala drama, v katero so se vključili policisti, kriminalisti in odvetniki. Na prvi šolski dan se je iz hrama učenosti preselila pred šolo na Cankarjevi ulici 2 v Kopru. Vodstvo šole je objavilo razpis za delovno mesto učiteljice psihologije, nanj pa ni bila sprejeta dosedanja učiteljica in svetovalna delavka, ki naj bi ji šola v preteklem šolskem letu plačala dve izobraževanji, navaja 27-letna Lučka Markič, zaposlitev pa da so ji obljubili. Izbrana je bila kandidatka, ki je delala na Osnovni šoli Ko...