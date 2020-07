Gantar odgovarja, kdaj gre Hrvaška na rdeči seznam

Istra in Kvarner v zelenem, ostale županije ob Jadranu rumene

Istrska in primorsko-goranska županija sta trenutno glede na število okuženih z novim koronavirusom varni, sta v zelenem, preostali del Jadrana pa je v rumenem območju, je povedal Kacin.



Kacin je predstavil graf o številu okuženih v posameznih hrvaških županijah, iz katerega izhaja, da so v Istri v zadnjih 14 dneh zabeležili 1,92 okuženega na 100.000 prebivalcev, v primorsko-goranski županiji, ki obsega tudi območje Kvarnerja, pa 5,28 okuženega na 100.000 ljudi.



Druge hrvaške županije ob Jadranu so trenutno v rumenem območju. Tri županije na vzhodu Hrvaške pa so v rdečem, saj je število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih preseglo 40. Blizu te meje je tudi Zagreb.



Celotna Hrvaška je 4. julija izpadla s slovenskega seznama zelenih držav, ki so varne glede covida 19, in je zdaj rumena.



Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 53 novih primerov (testirali so 640 ljudi) okužbe z virusom sars-cov-2. V primerjavi z dnevom prej (50 novih okužb) gre za ponovno poslabšanje, še vedno pa je številka boljša od 140 okužb, ki so jih sporočili v petek in tako postavili nov rekord.Kljub vsakodnevnemu poročanju o številnih novih okužbah je pretekli konec tedna v Istro prišlo še 110 tisoč potnikov, med njimi največ, kar tretjina, Slovencev, poročajo hrvaški mediji.Pri Hrvatih je od danes obvezno ponekod nositi maske, na tiskovni konferenci pa je notranji ministermanjše trgovce in kupce posvaril, da ne smejo postreči tistim, ki ne nosijo maske. Trgovcem in gostincem bo na razpolago policija, če bodo imeli pri tem težave: »Moramo se navaditi na novo normalnost.«Preberite tudi:Preberite tudi:Mnogi v Sloveniji so pred dopustom na Hrvaškem v precepu: ali naj prisluhnejo nasvetu glavne epidemiologinje, ki je svetovala, naj oddih letos preživimo kje drugje kot na Hrvaškem, ali pa zagotovilom vlade, da Hrvaška (še) ne sodi na t. i. rdeči seznam držav, iz katerih je treba po vrnitvi domov oditit v 14-dnevno karanteno. Podobno vprašanje je podpredsednica DZ(LMŠ) med sejo DZ,, postavila ministru za zdravje»Najprej lahko slišimo, recimo, da je Balkan nova Italija, torej tista zlovešča država, iz katere smo prejeli virus. Hkrati ob vsem tem v medijih lahko zasledimo glas, ki svetuje tej vladi, da bi morali mejo s Hrvaško že zdavnaj zapreti, da danes, ko imajo še odprto, že zelo močno zamujamo oziroma smo že prepozni. Potem na drugi strani drug glas, ki govori v imenu vlade in pojasnjuje, da Hrvaška, torej država Balkana, še ni zrela za uvrstitev najprej takrat na rumeni seznam, danes na rdeči seznam. Potem lahko zasledimo izračune in številke, ki naj bi uvrščale države na tako imenovane rdeče, rumene ali zelene sezname, in tistih 10 obolelih na 100.000 prebivalcev. No, ko pa Hrvaška prestopi to magično mejo, se interpretacija te številke spremeni in pogoji za uvrstitev na rumeni seznam za Hrvaško postanejo kar naenkrat manj strogi, kljub opozorilom glavne epidemiologinje. Danes je sicer država, kot vemo, na rumenem seznamu, pa vseeno se vsi verjetno upravičeno sprašujemo, ali ni zrela že za rdeči seznam.«Preberite tudi:Gantar je odgovoril, da seveda svarijo pred potovanji v države, kjer je okužb bistveno več, »ob tem, da se zavedamo, da so tudi znotraj teh držav razlike lahko precej velike. Da so kriteriji za varnost ali nevarnost glede na možnost okužbe različni, je pač dejstvo. Upoštevamo tiste standardne podatke, ki ste jih tudi sami omenili – do 10, 10 do 40, nad 40 za rumeno-zeleno-rdečo državo. In glede na to tudi dajemo navodila. Dejstvo je seveda, če se nevarno obnašamo v Sloveniji in varno v Hrvaški, se bomo pač okužili doma. V tem delu smo skušali biti bolj odprti ali pa bolj strpni tudi do tistih, ki pač potujejo v tujino.« Dodal, da bi bil osebno vesel, če ta meja zdaj »ne bi bila na ta način prehodna, kot je danes, glede na to, da še vedno vemo, da največje število okužb seveda prihaja iz držav zahodnega Balkana vključno s Hrvaško«.Preberite tudi:Minister za zdravje je še dodal, da je število okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dnevih pri nas nekaj več kot 10, smo torej na meji z zelenim območjem, na Hrvaškem pa je okoli 25, kar še ne dosega kriterija rdečega območja in ga še nekaj časa verjetno ne bo. »Če smo kolikor toliko dosledni, seveda mi meje tudi po tem kriteriju ne bi smeli zapirati. Smo pa uvedli nekatere ukrepe. Zelo težko bi ob teh številkah tudi našim državljanom prepovedali odhajanje v tujino, tudi na Hrvaško.« Poleg tega se tudi številka, ki je bila merilo za sproščanje ukrepov (koliko oseb ena oseba okuži) že giblje spet okrog ena, pred 14 dnevi pa je bila blizu dva: »Tako da razmere pri nas enostavno ne dopuščajo, da bi imeli argumente, ki jih moramo imeti, če želimo sprejemati takšne ukrepe in jih zagovarjati tudi s strokovnega vidika. Na drugi strani pa so številke Hrvaške tudi še vedno v območju, ki ne upravičuje zelo rigoroznih ukrepov, čeprav moram reči, da nas s strokovnega vidika seveda skrbi, ker je trend rasti tam še vedno prisoten in zato ob tem pač tudi naša opozorila glede obnašanja v primeru prehoda v Hrvaško.«