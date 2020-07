Ko na Hrvaškem maske postanejo obvezne ... Poglejte, kako to spoštujejo (FOTO)

Obvezno nošenje mask

Na Hrvaškem so v nakupovalnih središčih in trgovinah od 13. 7. obvezne zaščitne maske tudi za obiskovalce, so določili hrvaški epidemiologi. Nošenje mask je obvezno tudi za vse zaposlene v gostinskih lokalih. Medtem so iz istrske in zadrske županije sporočili, da v preteklih 24 urah ni bilo novih okuženih z novim koronavirusom.



Na Hrvaškem so bile maske do zdaj obvezne zgolj v javnem prometu, zdaj pa so uporabo razširili tudi na več javnih zaprtih prostorov, kot so trgovine in gostinski lokali.



Obrazne maske so ob upoštevanju fizične razdalje med ljudmi in higiene tri zadeve, ki so izjemno pomembne in učinkovite za preprečevanje širjenja virusa, je danes povedala vodja zagrebške infekcijske klinike Alemka Markotić.

Prizor iz Hrvaške: v trgovini je uporaba mask obvezna. FOTO: bralec

Ponedeljek, 13. julij, trgovka v trgovini na Krku. FOTO: bralec

Od ponedeljka, 13. julija, je na Hrvaškem obvezna uporaba mask v zaprtih prostorih. Bralec nam je poslal, kako je to videti v eni večjih trgovin na Krku. Povedal nam je, da je fotografije skrivaj posnel prav na dan, ko so maske postane obvezne.»Od desetih zaposlenih je natanko ena pravilno nosila masko, ena je sploh ni imela, trije (prodajalka kruha, mesar in čistilec) so jo imeli okoli vratu, preostali pa tako, da jim ni pokrivala nosa. Razkužil pri vhodu seveda ni. Ob tem, da je ena od zaposlenih, ki ni nosila maske, tudi veselo kihala. Res se ne čudim, da je na Hrvaškem vsak dan toliko primerov.«