Dovžani pogorelcem zgradili hiši

Tako je videti nova kmetija pr' Erjavč. FOTO: Marko Feist

Rešila sta le dokumente

Pogled na pogorišče domačije Guzljevih pred enim letom FOTO: Špela Ankele

Darinka Guzelj se želi čim prej vseliti v novo hišo. FOTO: Marko Feist

Zmagala je solidarnost

Pomagalo več kot 100 ljudi V prvih dneh po požaru je po besedah podžupana Bogdana Janše potekala akcija sanacije poškodovanih objektov, odvoz materiala, rušenje poškodovanih delov objektov itn., v kateri je sodelovalo več kot 100 prostovoljcev iz KS Dovje-Mojstrana in tudi okoliških naselij občine.

169.682,46 169.682,46

evra so zbrali za pomoč družinam.

»Petdeset let sva garala, kupovala in vse na novo naredila. Nato pa pride požar in ostaneš brez vsega.« Tako nam eno leto po ognjenih zubljih, ki so v gorenjski vasici Dovje uničili domove dveh družin, tretji pa so poškodovali ostrešje hiše, poves kmetije pr' Erjavč.Še danes ne more pozabiti, kako se je v petek, 3. januarja lani dopoldne, vse skupaj začelo. Bila je sama doma, saj je šel možle nekaj minut pred tem v jeseniško bolnišnico. Ravno v trenutku, ko je hotela v hlevu nakrmiti krave, je zagledala grozljiv prizor: »Vse je bilo že v ognju. Bilo je grozno.« Gorel je ne samo hlev, ampak tudi hiša. Te gasilci kljub hitremu prihodu niso mogli več rešiti. Pa tudi gospodarskega poslopja ne.V nekaj minutah so ostali ne samo brez strehe nad glavo, ampak tudi skoraj vseh svojih stvari. K sreči so jim na pomoč priskočili sosedje in številni drugi dobri ljudje, tako da je Darinka skupaj z Viktorjem in hčerkože naslednji dan lahko prenočila v le nekaj korakov stran oddaljeni Hiši pr' Katr. Prav tam so se v prvih dnevih po požaru, ki ga je zakrivil samovžig materiala, začeli zbirati vsi, ki so želeli pomagati pogorelcem. Med drugim so jim stregli tople napitke in ponujali bograč iz znane jeseniške gostilne Ejga, ki jo vodi nekdanja smučarska reprezentantka, po rodu iz Mojstrane.Brez strehe nad glavo so tistega dne ostali tudi Guzljevi sosedi z domačije pr' Ražnu. »Pri nas je ostrešje pogorelo v celoti, vse, kar imamo, pa je zaradi gašenja premočeno. V petek sem se zbudil in opazil požar, nato sem zbudil še mamo, ki je bila tudi doma, in hitro sva šla iz hiše. Uspelo nama je rešiti le nekaj najpomembnejših dokumentov, tudi nekaj oblačil,« nam je po požaru razlagal. Tako kot hiše od družine Guzelj tudi njegove niso mogli več rešiti, tako da sta se morala z mamo preseliti v prostore nekdanje šole.Veliko srečo v nesreči pa sta imela zakoncas kmetije pr' Pehtutu, ki stoji poleg obeh omenjenih kmetij. »Kako je to gorelo. Ne moreš verjeti! Kot da bi purfl gorel,« se tistih trenutkov spominjaPaulus. Še nekaj minut pred tem je bil v hlevu in krmil živino, pa ni opazil ničesar posebnega – ne dima ne vonja, ničesar. Da pri Erjavčevih gori, ga je opozorila soseda iz vasi. Ognjeni zublji so že začeli uničevati ostrešje hiše, a so jih lahko zaradi hitrega prihoda gasilcev še pravočasno ustavili.»Hvala bogu, da je bil podaljšan vikend zaradi praznika in da je bilo toliko gasilcev doma. Drugače bi bila katastrofa,« je prepričan Milan, ki se je še enkrat zahvalil vsem, ki so jim zelo hitro in nesebično priskočili na pomoč. V ponedeljek, torej le tri dni po požaru, se je po besedah sogovornika že začela sanacija ostrešja in že v sredo je bila streha pokrita.Na Dovjem po tako uničujočem požaru, ki bi lahko, če bi se zgodil sredi noči, najverjetneje povzročil še več škode, nikakor niso mirovali. Prav vsi, z občino Kranjska Gora na čelu, so stopili skupaj in začeli zbiranje sredstev za izgradnjo hiš dvema družinama, za kar jima bosta ti dve hvaležni do konca življenja. »Občina nam je veliko pomagala. Naš župannam še zmeraj pomaga, tudi da nam ni treba plačevati tekočih stroškov,« se zahvaljuje Darinka, ki se ob pogledu na svojo novo zgrajeno hišo želi čim prej vseliti vanjo. »Zdaj se dela na tem, ne vem pa, če se bomo lahko še letos vselili,« še razmišlja.Kranjskogorski podžupannam je pojasnil, da so v želji, da bi zbiranje sredstev potekalo čim bolj transparentno in bi bila pomoč pravilno porazdeljena med prizadete, že 11. januarja lani oblikovali poseben odbor Vsi smo Dovje. Tako so odprli poseben tekoči račun pri Župnijski Karitas Dovje. Družini sta medtem začeli pridobivati vsa potrebna dovoljenja za nadomestni gradnji, kar je nekoliko zavlekel spomladanski val epidemije, zaradi česar se je gradnja začela šele septembra. Občina je družinama priskrbela začasne prostore bivanja in se odločila, da bo vse stroške bivanja obeh družin pokrila iz proračuna.Kmalu po požaru so tudi kranjskogorski občinski svetniki na izredni seji sklenili, da za odpravo posledic požara in pomoč oškodovanim družinam namenijo proračunsko rezervo v višini 70.000 evrov, odrekli so se tudi sejnini, župan pa celoletni nagradi z naslova nepoklicnega županovanja v višini 10.000 evrov.Do 27. decembra lani so tako na računu, kot poudari Janša, zbrali 169.682,46 evra. »Na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj, opravljenih gradbenih del na poškodovanih objektih, izjav nadzornika o izvedbi del in izdanih računih izvajalca odbor Vsi smo Dovje in oba oškodovanca dne 28. decembra podpišemo Dogovor o načinu delitve zbranih sredstev, ki vsebuje poleg vseh opisanih dokumentov tudi način delitve sredstev. In sicer glede na delež neto vrednosti površin posameznega objekta, v razmerju, procentualno: objekt 1 – 73,11 odstotka in objekt 2 – 26,89 odstotka. Kar nominalno znese 123.908,62 in 45,573,83 evra,« pojasni sogovornik in doda, da denarja niso nakazovali družinam, ampak z njim plačevali račune gradbincem za že opravljena dela. Obe hiši sta že pozidani, hiša družine Guzelj ima že streho, streha na drugi pa se tudi že postavlja.»Oškodovanim družinam želimo uspešno nadaljevanje gradnje in čimprejšnjo vselitev v domove, do takrat pa naj velja slogan, ki nas je vodil na poti pomoči: Ogenj je veliko vzel, ampak je tudi dobroto vnel,« sklene Janša.