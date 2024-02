Dokončno počilo na desnici? Janša z vsemi topovi nad Logarja, on mu vrača: »Brez nepotrebnega etiketiranja«

Poročali smo že, da je prvak SDS zahteval od poslancev svoje stranke podpis izjave, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v parlamentu kot izven njega delovali kot člani SDS. Pod izjavo je podpis prispevalo 24 od 27 poslancev stranke, tega pa niso hoteli storiti Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh.

Ves čas poudarja, da je desnosredinski politik. Tudi Eva Irgl govori, da je desnosredinska političarka. A želja Platforme ni, da zajema glasove na sredini, ampak na desni sredini in s tem prepreči zmago SDS.

In prvi odziv na njihovo ravnanje je že tu. Predsednik SDS Janez Janša je za N1 ocenil, da bo tako nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volivcev, ki so jih izvolili.

Platforma Sodelovanja kot projekt Virant številka dve?

A se tu Janša ni ustavil in je ostro napadel Platformo Sodelovanja, ki jo vodi Logar. Tako je prepričan, da je cilj te onemogočiti zmago SDS na naslednjih volitvah. »Če ustanoviš nekaj, kar naj bi povezovalo oba pola, v tej druščini pa poleg poslancev SDS ni nobenega drugega poslanca iz drugih strank, zelo težko blefiraš, da gre za karkoli drugega kot za projekt Virant številka dve.«

Ob tem je za N1 predsednik SDS zatrdil, da nikogar od poslancev, ki niso podpisali izjave, ne bodo izključevali, če se ne bodo odločili ustanoviti svoje poslanske skupine. Zavrnil je namige, da poslanske skupina SDS razpada: »Ne gre za razpad, niti za presenečenje. Gre pa za to, da skladno z odločitvami sveta in izvršilnega odbora SDS politična slika postane jasna dovolj zgodaj. Ne pa tako, da se neka lista pač pojavi dva meseca pred volitvami, kot se je Virantova lista, in to potem prinese škodo predvsem nam.«

Logar kratek: Brez nepotrebnega etiketiranja

No, Anže Logar pa je na omrežju X takole komentiral nepodpis izjave o »zvestobi« SDS takole: »Potrditev politične usmeritve, ki naj vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav, temveč iskreno željo po skupnem ustvarjanju prihodnosti. In razumevanje ter spoštovanje drug drugega. Brez nepotrebnega etiketiranja.«

»Kam nas je pripeljalo odrekanje sodelovanja, lahko v zelo neolepšani verziji spremljamo prav te dni pri aktualni koaliciji. Še znotraj ideološkega bloka, ki se je zavezal sodelovati s podpisom koalicijske zaveze, jim sodelovanje sploh ne gre od rok. Ker so svojo politično večino utemeljili na platformi delitev, ne sodelovanja.

Predsedniška kampanja spremeni vsakega, ki se poda na to pot. Tudi mene je. Na terenu srečaš rojake različnih političnih prepričanj, ki pa imajo v veliki večini enako željo - boljšo, spravnejšo prihodnost. To raznolikost, ki nas bogati, moramo spodbujati, ne pa da postane osrednji kriterij delitve med ‘naše’ in ‘vaše’.

Ravno zato sem okrepil svoje civilnodružbeno udejstvovanje preko Platforme Sodelovanja. In še ga bom. Z vsakim novim članom Platforme je klic k #sodelovanju močnejši. In tega mi verjetno nihče ne more zameriti, tudi politični sopotniki ne,« je še dodal.