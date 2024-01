Eva Irgl zapušča SDS?

»Spremembe so del naših življenj.« To so besede, ki jih je v začetku leta 2024 na družabnih omrežjih objavila Eva Irgl. Gre za 47-letno poslanko SDS, ki je 20 let delovne dobe pridelala v državnem zboru, pod prepoznavnimi rumenomodrimi barvami SDS zastave. Pred tem je minute nabirala denimo tudi pred kamerami RTV Slovenija, zdi pa se, da je morebiti nastopil čas za novo poglavje v njeni politični karieri.

Marca lani je bila ustanovljena Platforma sodelovanja, ki jo je ustanovil Anže Logar, dolgoletni poslanec SDS. Ta je na predsedniških volitvah dosegel boljši rezultat od stranke SDS na zadnjih parlamentarnih volitvah pod vodstvom Janeza Janše, po porazu pa je napovedal, da »smo na pragu nečesa velikega«.

Njegovo idejo je podprla tudi Eva Irgl, ki jo najdemo med ustanovnimi člani platforme. Z Logarjem ju ne družijo le politični nazori, ampak sta tudi dobra prijatelja. Pred časom, ko je bil še kandidat za predsednika države, je o njem dejala: »Z Anžetom se dolgo poznava, nisva samo politična sopotnika, temveč tudi zelo dobra prijatelja.«

Slej kot prej se bo moral odločiti

Kaj si o Platformi sodelovanja mislijo v stranki SDS, smo poročali decembra lani. Po seji izvršnega odbora (IO) so glede Anžeta Logarja zapisali, da »ni nikakršnega dvoma več, da aktualni poslanec SDS Anže Logar ustanavlja novo stranko«.

»IO SDS ugotovljenemu dejstvu navkljub ter obstoječim statutarnim možnostim ne predlaga izključitve poslanca Logarja iz stranke oziroma iz poslanske skupine. Nasprotno, obžalujemo ustanavljanje nove stranke s pomočjo kapacitet SDS ter škodljivo drobljenje sil. Ker po slovenski zakonodaji ni dopustno, da je državljan hkrati član dveh političnih strank, bo moral končno odločitev slej ko prej sprejeti poslanec sam. Zaradi poštenega odnosa do volivcev in do javnosti pa je treba vedeti, da nadaljnjih nastopov in stališč poslanca Anžeta Logarja ni mogoče več avtomatično šteti za stališča SDS, ampak za stališča nove stranke v nastajanju,« so še zapisali.

Logarju je dal eno leto, potem pa ...

Iz ene od Janševih decembrskih objav na omrežju x, prej twitter, je bilo razumeti, da ima poslanec SDS Logar za sprejetje odločitve leto dni časa (objava 6. december 2023), a se zdi, da jo bo moral prej. Prvak SDS Janša je namreč v nedavnem razmišljanju v reviji SDS omenil dogovor v poslanski skupini SDS – da se morajo statusne zadeve Anžeta Logarja urediti do konca leta (zapis je bil objavljen konec leta lani).

Glede na povedano smo na stranko SDS naslovili vprašanja, ali razmišljajo o izključitvi poslancev, tako Logarja kot Irglove. Zadolžena za odnose z javnostmi Kristina Hacin, sicer nekdanja novinarka in urednica Sveta na Kanalu A, je odgovorila, da je bilo vse povedano že v izjavi IO SDS, sprejeti po seji 5. decembra 2023.

Ali zapušča stranko SDS, smo vprašali tudi poslanko. Vprašanja je prejela, priča potrdilo, ki se nam je samodejno vrnilo, medtem se je poslanka zavila v molk.

Tožba, če odideta?

Janša je 6. decembra 2023 zapisal še: »Če poslanec Anže Logar ne bo ustanovil nove stranke v roku 1 leta in nas o tem "pravočasno" obvestil, kot je napovedal včeraj, potem ni nobenega problema. Do konca mandata bo spoštoval voljo volivcev, ki so ga na listi SDS izvolili, delali bomo skupaj, sile se ne bodo drobile in vsi bomo veseli.«

Kaj, če odide prej, z njim pa tudi Irglova? Pogled nazaj razkriva, da je pobegle poslance stranka SDS tožila. Verjetno se še spomnite, kako sta se pred časom na sodišču z največjo opozicijsko stranko pravdala nekdanji poslanec SDS Andrej Čuš in Zvonko Lah – oba sta iz stranke izstopila in ostala poslanca. Lah je takrat pojasnil, da so vsi kandidati na listi SDS podpisali t. i. bianco zavezo, da bodo v primeru izstopa iz poslanske skupine stranki povrnili sorazmeren del volilne kampanje.

Na prvih dveh stopnjah so Lahu kazen izrekli, na drugi stopnji so jo celo zvišali, vrhovno sodišče pa je sodbo nato pokopalo. Po takratnem poročanju Dela je vrhovno sodišče ugotovilo, da so poslanci po ustavi predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila.

