Razkol v SDS ali? Janša ne vidi problema, če Logar v naslednjem letu ne bo ...

Poslanec SDS Anže Logar je po sporočilu SDS, da ni več dvoma o ustanavljanju njegove stranke, zapisal, da glede političnega udejstvovanja izven stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno. »Če želimo kot družba napredovati, bomo morali sodelovati,« je prepričan.

Logar je v prvem odzivu na družbenih omrežjih na odločitev stranke zapisal, da takšno potezo stranke, ki ji pripada več kot 23 let, obžaluje. »V času, ko zaradi nespametnih in škodljivih ukrepov vlade v Sloveniji potrebujemo predvsem dialog in sodelovanje, delitev ni pravi odgovor,« je poudaril.

NSi: Ne moremo se znebiti občutka o dogovoru med SDS in Logarjem

V NSi ob v javnosti izraženih različnih pogledih SDS in njihovega poslanca Anžeta Logarja na politično delovanje slednjega poudarjajo, da se ne morejo znebiti »občutka, da so stvari dogovorjene«. »Gotovo ne bi bilo prvič,« je komentiral vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Obenem je ocenil, da je prenova slovenske desne sredine zdaj realnost.

Janez Cigler Kralj. FOTO: Leon Vidic/delo

Odziv prvaka SDS Predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X zapisal, da izvršilni odbor stranke ni sprejel nobene odločitve, temveč le ugotovil dejansko stanje. Sam tako ne vidi problema, če Anže Logar v naslednjem letu ne bo ustanovil nove stranke in bo o tem pravočasno obvestil tudi SDS, kot je po navedbah Janše tudi zatrdil stranki. Če bo temu tako, bo Logar kot poslanec SDS do konca mandata spoštoval voljo volivcev, ki so ga izvolili na listi stranke, »delali bomo skupaj, sile se ne bodo drobile in vsi bomo veseli«, je navedel Janša. V nasprotnem primeru pa se današnji odziv Logarja ne bo dobro postaral, oziroma se bo izkazalo, da gre zgolj za zavajanje javnosti, je ocenil prvak SDS. Obenem je zatrdil, da SDS v Platformi sodelovanja ne vidi problema. »Upamo, da se bodo tam, če gre res za tako močno privlačnost preko političnih polov, poleg dveh poslancev poslanske skupine SDS, končno znašli tudi poslanci ostalih strank,« je zapisal Janša. Dokler pa temu ni tako, pa lahko razprave, podobne tem v organizaciji Logarjevega društva, organizira katerikoli poslanec DZ v okviru delovnih teles DZ ali poslanskih večerov oziroma okroglih miz, ki vsakodnevno potekajo po Sloveniji.

Kralj pa je danes poudaril, da vsakogar, ki se pridruži želji in aktivnostim za prenovo slovenske desne sredine, pozdravljajo. »Naše ponudbe za sodelovanje so bile vedno iskrene,« je zatrdil. V stranki so namreč prepričani, da je treba do naslednjih parlamentarnih volitev, če bodo redne torej do leta 2026, okrepiti desnosredinski blok in ponuditi alternativo aktualni vladi Roberta Goloba.