Napetosti v stranki SDS: z Janšo se ne strinjajo kar trije poslanci

Izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v DZ kot izven njega delovali kot člani SDS in člani njene poslanske skupine, je podpisalo 24 poslancev stranke od 27. Zaveze niso podpisali Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, izhaja iz sporočila SDS.

Izvršilni odbor SDS je namreč minuli torek poslancem stranke predlagal podpis zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. Za podpis omenjene izjave so imeli sedem dni časa, rok se je iztekel v torek.

Napetosti v stranki SDS

Tak predlog izvršilnega odbora sicer prihaja po tistem, ko je ob napetostih med stranko in njenim poslancem Anžetom Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja in udejstvovanja v Platformi sodelovanja izvršilni odbor konec lanskega leta ocenil, da ni več nikakršnega dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko.

Zatem je predsednik SDS Janez Janša v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta »razčisti in uredi statusne zadeve«.

Logar sicer za zdaj v tej smeri ni potegnil nobenih potez, v dosedanjih izjavah pa je poudaril, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov je označil za prekomerno in nesorazmerno.

Tako Logar kot poslanka Irglova, ki sta med soustanovitelji društva Platforma sodelovanja, izjave nista podpisala, prav tako ne poslanec Dejan Kaloh, izhaja iz seznama, ki so ga iz stranke posredovali medijem.

Preberite tudi: Eva Irgl zapušča SDS? Objavila je pomenljiv zapis