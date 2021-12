Dogradili bodo Park državnosti

Ob Spominskem centru 1991 v nastajajočem Parku državnosti ter v središču mesta so odkrili temeljni kamen za park, v katerem je že postavljen obnovljeni tank sherman M4.

Ureditev parka bo potekala v dveh etapah. V prvi so na sredino zelenice postavili betonski tetraeder, ki simbolizira vojno za Slovenijo, nanj pa so pritrjene okrogle tablice iz nerjavnega jekla z vgraviranimi simboli Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje, odbora Velenje, in Mestne občine Velenje. Vrednost investicije je ocenjena na 80.000 evrov.

Velenjski župan Peter Dermol je marca imenoval koordinacijski odbor, ki vodi aktivnosti za izgradnjo parka, na njegovem čelu je Mojca Ževart. Mestna občina Velenje skupaj z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami spoštljivo ohranja spomin na pomembne zgodovinske dogodke ter spodbuja domoljubne vrednote, spoštovanje in ljubezen do slovenskega naroda, kulture in države.

Ob Spominskem centru 1991 bo kmalu urejen tudi park osamosvojitve.

Z različnimi aktivnostmi in prireditvami prenašajo sporočilo za našo državo prelomnih dni na občane, tudi ali predvsem na mlajše rodove. Med drugim z enoto Muzeja Velenje, tj. Spominskim centrom 1991 in z županovim častnim pokroviteljstvom Vseslovenskega srečanja veteranov vojne za Slovenijo 1991 in častnikov ob 30-letnici samostojnosti Slovenije, ki so ga junija gostili na Visti. Poleg tega so letos v sklopu 30-letnice samostojnosti Slovenije neimenovano ulico poimenovali Cesta Jožeta Ervina Prislana.