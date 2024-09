Dogodek je močno razburil slovensko javnost: v smeti vrgla živega kužka. Imamo odgovor policije

O novem primeru mučenja živali, ki se je zgodil na območju Kranja in ki je močno razburil slovensko javnost, smo že pisali. Na posnetku se vidi, kako ženska (ime je znano uredništvu), bila naj bi iz Kranja, v smeti odvrže živega kužka. K sreči so kužka rešili po dveh dneh in je zdaj na varnem.

Ko je posnetek videl Simon Mihorič iz Društva srce za bulle, ni mogel verjeti, da se to dogaja na slovenskih tleh, pa čeprav je bil priča že marsičemu. »Za takšna dejanja ni opravičila. Spravljajo se name in pravijo, da ima ženska diagnozo, a me to ne zanima. Za takšna dejanja diagnoza ni opravičilo.«

Nadaljujejo z zbiranjem obvestil

Vprašanje, ali so bili morda seznanjeni z dogodkom, smo naslovili na policijo. Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj, nam je odgovoril:

»Gorenjski policisti na podlagi včerajšnje zaznane objave v medijih za dejanje, ki se je zgodilo na območju občine Jesenice, vodijo predkazenski postopek zoper znano osumljenko v zvezi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali, po 341. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in razjasnitve vseh okoliščin dogodka, zato vam več podatkov ne moremo posredovati. Obveščena je bila pristojna veterinarska inšpekcija. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno državno tožilstvo.«

