Novo mučenje živali pretresa Slovenijo: kuža je poginil, Jadranka Juras zgrožena

Mučenje kužka na območju Kranja ima srečen konec, a takšne sreče, kot jo je imel mali štirinožec, ni imel kuža, ki je padel v gnojno jamo in ob poskusu reševanja poginil. Kaj se je dogajalo med reševanjem in kako kruto se je vse skupaj končalo, je na družabnih omrežjih razkrila pevka, glasbenica in aktivistka za pravice živali, Jadranka Juras.

»Včeraj zvečer so nam kolegi iz K9 iskanje pogrešanih - Slovenija sporočili sum kaznivega dejanja mučenja živali. Po zbranih informacijah smo izvedeli, da je pes padel v gnojno jamo in bil v njej ujet več kot en dan, nato pa so ga našli ljudje in na pomoč poklicali dva soseda (naj bi bila gasilca). Ob 'reševanj' naj bi pes (ki je bil ujet!) kazal znake agresije, zato sta ga zvezala, na njemu klečala in ob tem je pes poginil. Primer je bil predstavljen tudi policiji, ki naj bi zaključila, da je šlo za 'nesrečen splet okoliščin',« je zapisala Jurasova.

Nadaljevala je, da so nemudoma spisali prijavo in v manj kot eni uri je na teren prišla inšpektorica, spisala zapisnik in odredila forenzično obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok pogina. Dodaja, da upa, da bo pravilno postopalo še državno tožilstvo. »Najlepša hvala UVHVVRju za res hitro in strokovno ukrepanje. Naj se tako postopa tudi v bodoče. Primer bomo spremljali še naprej in skrbnikom pomagali, da bodo storilci ustrezno kaznovani!«

Jurasova je objavila tudi fotografijo nesrečnega kužka in ob tem opozorila, da je fotografija izjemno nazorna.