Vprašljivi varnostni sistemi: celo v trgovinah vas opazuje veliki brat

Umetna inteligenca (UI) postaja vse bolj razširjena v britanskih trgovinah. Trgovine Home Bargains, Asda, Morrisons, Tesco in Amazon Fresh že uporabljajo UI-tehnologijo za nadzor nad kupci in zmanjšanje izgub zaradi tatvin. V nadzornem sistemu so trgovci vključili pametne kamere, robote za varovanje, prepoznavanje obrazov in naprave za preverjanje starosti.

Home Bargains je ena izmed trgovin, ki uporablja UI-kamere za nadzor pri samopostrežnih blagajnah. Kamere spremljajo kupce med skeniranjem izdelkov in preprečujejo, da bi ti izdelke preprosto vstavili v vrečke brez plačila. Podobno Tesco uporablja robote, ki patruljirajo po trgovinah ponoči in zaznavajo kraje. Ti roboti so opremljeni s 360-stopinjskimi kamerami in avdio opozorili, ki prestrašijo morebitne tatove.

Ena od trgovin analizira obraze in jih primera s slikami znanih tatov.

Amazon Fresh pa uporablja kamere in senzorje za avtomatsko obračunavanje, kar omogoča kupcem, da preprosto vzamejo izdelke s polic in zapustijo trgovino, medtem ko sistem samodejno izračuna in zaračuna njihove nakupe.

Trgovina John Lewis pa je uvedla UI-preverjanje starosti za nakup nožev. Sistem uporablja tehnologijo prepoznavanja obrazov, ki oceni starost kupca na podlagi fotografije. Tehnologija, ki jo zagotavlja podjetje Yoti, omogoča, da se noži prodajajo na spletu, pri čemer dostavljavci preverijo identiteto kupca ob dostavi.

Asda preverja, ali je katera od strank na listi zmikavtov. FOTO: Jax10289/Getty Images

Nekatere trgovine, tudi Asda in Co-op, so uvedle tudi prepoznavanje obrazov za zaznavanje znanih storilcev kaznivih dejanj. Asda je na primer v svoje obstoječe omrežje integrirala tehnologijo, ki skenira slike in jih primerja z bazo podatkov znanih storilcev. Če sistem zazna ujemanje, varnostna služba takoj obvesti trgovino.

Madeleine Stone iz organizacije Big Brother Watch opozarja, da lahko te tehnologije vodijo do pretiranega nadzora in posega v zasebnost kupcev. Zlasti prepoznavanje obrazov je deležno ostrih kritik, saj se zdi preveč vsiljivo in potencialno nevarno za zlorabo.