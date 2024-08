Brutalni primer mučenja v Žalcu: polili so ga z bencinom, mu zlomili čeljust in populili kremplje (FOTO)

Predstavniki Društva za lepše mačje življenje Vojnik so te dni doživeli strašanski šok. V grmovju je nekdo našel mladega mucka, ki je bil v groznem stanju. Polit z bencinom, z že zarastlim zlomom spodnje čeljusti, poln parazitov, s populjenimi krempeljčki, lačen, žejen in jokajoč.

Imel je tudi zlomljeno čeljust, FOTO: Dzlmz Vojnik

Mladičku je društvo priskrbelo temeljito veterinarsko obravnavo. »Glede na to, da je star približno 3 mesece, je bil mučen že od rojstva dalje. Vsega hudega vajeni veterinarji so bili milo rečeno zgroženi. Tudi mi smo videli že marsikaj, a ob ugotovitvah veterinarjev nismo mogli zadržati solz,« so zapisali na družbenih omrežjih. K sreči je zgodba dobila dober konec, mladi muc pa se že crklja pri novi skrbnici.

Kot nam je pojasnila zastopnica omenjenega društva Suzana Suholežnik, je storilec – tako kot v mnogih primerih – neznan. Na celjski policijski upravi pa so nam zagotovili, da so takoj, ko so zasledili objavo na družbenih omrežjih, začeli z zbiranjem obvestil.

V Domžalah ustrelil mačko

To pa ni bil edini primer mučenja živali pri nas v zadnjih dneh. Prejšnji teden je neznani storilec iz neposredne bližine z zračnim orožjem ustrelil mačko. Za žival je poskrbela lastnica, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in zoper storilca. Kot so nam teden dni po dogodku povedali na ljubljanski policijski upravi, možje v modrem nadaljujejo s predkazenskim postopkom in še vedno zbirajo obvestila s ciljem izsleditve trenutno neznanega storilca.

Za mučenje tudi zaporna kazen

Mučenje živali je kaznivo dejanje. Zakon o zaščiti živali pravi, da je to »vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se trpljenje ali škodi njenemu zdravju«. Omenjeni člen kot mučenje živali prav tako šteje nepotrebno ali neprimerno usmrtitev živali. Kazenski zakonik za kruto ravnanje z živalmi predvideva denarne, za hujše oblike mučenja živali tudi zaporno kazen.

Kot so nam sporočili z generalne policijske uprave, so v letošnjem letu obravnavali že 46 primerov mučenja živali. Od tega so jih preiskali slabo tretjino. Lani so v celem letu prejeli 62 prijav in jih preiskali dobrih 37 odstokov. Leta 2022 so obravnavali 76 tovrstnih kaznivih dejanj, preiskali pa so jih 30 odstotkov. 2019

Koliko primerov obravnava policija? FOTO: Leon Vidic/Delo

Prijava mučenja je najmanj, kar lahko storite

Vsak državljan je po zakonu mučenje živali dolžan prijaviti pristojnim organom, zato ne odlašajte, če opazite neprimerno oziroma nepravilno ravnanje z živalmi, neprimerne bivalne razmere, trpljenje ali kakršno koli drugo obliko mučenja. Lahko se obrnete na pristojni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v vaši regiji. Ta je pristojna za ukrepanje, delno je pristojna tudi policija.

Društva za zaščito živali pri izvajanju zakonodaje s področja za zaščito živali nimajo kakšnih posebnih pooblastil, zato vsako kršitev zakona prijavijo inšpekciji, tako kot vsak posameznik/posameznica. Za nujne primere je 24 ur na dan navzoč tudi dežurni veterinarski inšpektor, čigar kontaktne podatke je mogoče dobiti s klicem na Center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Prijava mučenja oziroma neprimernega ravnanja je vsekakor najmanj, kar lahko storite za žival, ki si drugače sicer ne more pomagati oziroma svojih tegob ne more povedati na glas.