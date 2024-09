Po šokantnem posnetku: »Takšnega dejanja je sposoben samo egoistični psihopat«

Nov primer mučenja živali, ki se je zgodil na območju Kranja, močno razburja slovensko javnost. Ko je posnetek videl Simon Mihorič iz Društva srce za bulle, ni mogel verjeti, da se to dogaja na slovenskih tleh, pa čeprav je bil priča že marsičemu.

»Za takšna dejanja ni opravičila. Spravljajo se name in pravijo, da ima ženska diagnozo, a me to ne zanima. Za takšna dejanja diagnoza ni opravičilo. Vsak, ki si je ogledal posnetek, lahko vidi, da je šlo za premišljeno dejanje, da tega ni naredila v afektu,« je dejal v telefonskem pogovoru, ko smo ga poklicali, da preverimo, v kakšnem stanju je kuža danes.

Kužka je trpinčila, mučila in vrgla v smetnjak. FOTO: Facebook

»Kuža je kar v redu. Včeraj je imel vročino in bo danes še enkrat pregledan. Presenečeni smo, da je tako dobro. Imel je srečo, da ga je tepla čez blazno, če ga ne bi, bi bil zagotovo mrtev. Kuža je srček, dušica in neverjetno je, da še vedno tako zaupa ljudem. Takšnega dejanja je sposoben samo egoistični psihopat,« je dejal Mihorič in povedal še, da sta prišla po kužka starša ženske, ki ga je tako grdo trpinčila, a jim psa ni želel predati.

Simon Bandog Simke pravi, da kužka ne bo vrnil v okolje, kjer se mu je zgodilo toliko gorja. Nekaj časa bo pri njem, nato pa mu bo iskal nov varen dom. FOTO: Igor Mali

Ne bi si oprostil

Povedal nam je še, da sta starostnika pazila na psa, ko je hčerka med njuno odsotnostjo prišla na njun dom in odpeljala kužka in se znesla nad njim. Na koncu naj bi se strinjala, da kuža ostane pri njem nekaj časa, potem pa mu poiščejo nov, varen dom.

»Nočem si predstavljati, kaj se je dogajalo tam preteklih deset let. Če bi ga vrnil v to okolje, je to zagotovo smrtna obsodba za kužka. In tega si ne bi oprostil,« je še dejal in dodal, da za takšno ravnanje ni opravičila in da takšno ravnanje ni opravičljivo. »Ko sem bil obveščen o dogodku in videl posnetek, nisem mogel verjeti, da se to dogaja v Sloveniji. Pa se. Še kaj hujšega. Primoran sem javnost obveščati o takšnih stvareh.«

Simon pravi, da ne more verjeti, kako kuža po vsem tem, kar je pretrpel, še vedno tako zaupa ljudem. FOTO: Simon Mihorič

Doda še, da je imel kuža srečo v nesreči in da je bilo to mučenje, ki si ga niti ne more zamisliti. Zoper žensko, ki se je tako okrutno znesla nad nemočnim štirinožnim kosmatincem, bo spisal prijavo na policijo zaradi mučenja, zanemarjanja in namernega poškodovanja, a pravi, da ga skrbi, da bodo pristojne institucije zatajile in ne bodo opravile dela.