Lastnica psa gre v zapor. Ne boste verjeli, kaj je počela z njim (FOTO)

Znano je, da je pretirano hranjenje psa škodljivo, na Novi Zelandiji pa so z obsodbo lastnice, ki je pretirano hranila svojega psa, zaradi česar je ta poginil, oblasti pokazale, da gre za obliko mučenja, ki je tudi nezakonita.

Ženska, ki je svojega ljubljenčka Nuggyja zredila čez vse meje, tehtal je kar 52 kg, je bila obsojena na dva meseca zaporne kazni.

Nuggyja so pristojni organi odkrili leta 2021 in ga nemudoma odvzeli lastnici. Pes je bil v kritičnem stanju, celo na kratke razdalje skoraj ni mogel hoditi, ne da bi se ustavil in zajel zrak. Noge so se mu šibile pod preveliko težo. Varuhi pravic živali iz Družbe za preprečevanje krutosti nad živalmi (SPCA) so odkrili, da ima ženska še druge pasje ljubljenčke.

Veterinar je pregledal Nuggyja in ugotovil, da prevelika teža povzroča hudo dolgotrajno nelagodje in stisko. Psa naj bi lastnica hranila z 10 kosi piščanca na dan, poleg pa je dobival tudi pasje piškote. Gibal se je bolj malo. Čeprav mu je v dveh mesecih pod nadzorom strokovnjakov uspelo izgubiti devet kilogramov, je poginil zaradi jetrne krvavitve. Obdukcija je razkrila osnovne zdravstvene težave, vključno z boleznijo jeter in cushingovo boleznijo, ki ju je poslabšala njegova debelost. Izvršni direktor SPCA Todd Westwood je Nuggyja opisal kot eno najdebelejših živali, kar jih je kdaj videl. Poudaril je, da bi morala lastnica poiskati psu pomoč, namesto da ga je zalagala s hrano. Žensko so na sodišču spoznali za krivo zanemarjanja fizičnih in vedenjskih potreb njene živali. Poleg zaporne kazni jo je doletela še denarna, plačati je morala 1222 novozelandskih dolarjev (673 evrov). Za nekaj časa so ji prepovedali, da bi imela psa.