Dobre novice: več Slovencev našlo delo, kot ga je izgubilo

Ob koncu maja je bilo registriranih 75.148 brezposelnih, kar je 5,2 odstotka manj kot aprila in 16,9 odstotka manj kot v lanskem maju. Manj brezposelnih je bilo v vseh območnih službah Zavoda za zaposlovanje.



Na novo se je aprila pri zavodu prijavila 3701 brezposelna oseba, 4,9 odstotka manj kot aprila in 53,3 odstotka manj kot maja 2020. Zaposlilo se je 5936 brezposelnih oziroma 5,4 odstotka več kot aprila in 18 odstotkov več kot pred letom.



V povprečju je bilo v prvih petih mesecih prijavljenih 83.324 brezposelnih oseb, kar je 0,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2020.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: