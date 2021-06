Dobra novica za Slovence in Slovenke, potrdila bodo pošiljali na dom

Če je bila oseba cepljena, bo koda vsebovala te podatke.

Če je bila oseba testirana, bodo podatki o tem.

Če je oseba prebolela, bo vsebovala te podatke.



Ena oseba eno potrdilo, otroci svoje



V Sloveniji 30. junija

SMS pass ali digitalno kvalificirano potrdilo sta te dni najbolj iskana roba v Sloveniji. Slovenci in Slovenke namreč množično želimo do potrdil s podatki o našem stanju v povezavi s koronavirusom. Ministrstvo za zdravje je poskrbelo za dodatno potrdilo, ki ga bo vsak prejel na svoj domači naslov.Skoraj milijon tiskanih potrdil s podatki iz baze Nacionalnega inštituta za javno zdravje naj bi poslalo ministrstvo od prihodnjega tedna dalje. Potrdilo na dom bodo dobili namreč vsi, ki so vsaj enkrat že cepljeni proti covidu 19 ali pa so ga preboleli (vključno s podatki do 30. junija). Pošiljali bodo v več delih, večina pa naj bi potrdilo prejela v začetku julija.Poleg tega prihaja še ena novost: vsak izvajalec bo moral poskrbeti, da zastonj izda potrdilo vsakomur, ki je cepljen.Spomnimo, 1. julija sicer prihaja evropsko digitalno potrdilo s QR-kodo, na kateri bo zapisano:Evropsko digitalno potrdilo bo vezano na enega državljana EU, torej eno potrdilo ena oseba. Družine bodo tako morale poskrbeti tudi za potrdila za svoje otroke (seveda če bodo želele, kajti potrdilo ni obvezno). Povedati je treba, da potrdilo ni potovalni dokument in da lahko kje od vas zahtevajo še kaj drugega.Slovenija naj bi potrdila začela izdajati 30. junija. Lahko so zabeležena na elektronskih napravah ali pa jih imate v tiskani obliki. Vsekakor je priporočljivo, da imate nekje shranjen duplikat, če se vam na poti v tujini zgodi, da se pokvari telefon ali pa potrdilo pade v vodo.