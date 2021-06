Nameščala smsPASS in doživela na šok: davčna številka je zasedena

Pred vrhuncem poletne sezone si Slovenke in Slovenci množično poskušajo urediti digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS. Čeprav naj bi bila registracija sila preprosta in enostavna za uporabnike, pa se mnogim zatika.Na nas se je obrnila bralka, ki nam je razkrila, da mobilne identitete nikakor ne more aktivirati, saj sistem ob vpisu javlja, da je njena davčna številka že zasedena. Kako je to mogoče, ji ni jasno, prav tako ji ni znala pri aktivaciji pomagati operaterka, ki ji jo je uspelo priklicati. A kot je mogoče slišati v zadnjih dneh, Mojca ni osamljen primer. S takšnimi in podobnimi težavami se ukvarja vse več ljudi.Z vprašanji, kaj se dogaja in kako je mogoče, da je davčna številka zasedena, smo se obrnili na ministrstvo za javno upravo, kjer pojasnjujejo, da konkretnega primera sicer ne poznajo, a priznavajo, da uporabniki dokaj pogosto naletijo na težave pri pridobitvi mobilne identitete smsPASS. »Uporabniki dokaj pogosto naletijo na obvestilo, da je dotična davčna številka že zasedena. Razlog za obvestilo je v tem, da sistem SI-PASS dovoljuje posamezniku uporabo enega samega uporabniškega računa, na katerega je povezana njegova enolična identiteta, ki jo predstavlja davčna številka. Uporabniki, ki so uporabniški račun SI-PASS v preteklosti že registrirali z drugim e-naslovom, npr. za službene namene, bodo tako na to obvestilo naleteli v primeru, ko bodo želeli pridobiti smsPASS na drugem uporabniškem računu, ki ga želijo uporabljati v zasebne namene. Pravilen postopek v tem primeru je, da uporabnik v svojem obstoječem računu SI-PASS (z npr. službenim e-naslovom) doda dodatni e-naslov (npr. zasebni e-naslov), kar si uredi prek uporabniških strani SI-PASS, in nato na tem računu sproži postopek pridobitve smsPASS. Informacijo o tem smo dodali tudi na spletne strani z navodili za pridobitev mobilne identitete smsPASS,« pojasnjujejo.Ob tem pa dodajajo, naj se uporabniki, ki naletijo na težave, obrnejo na elektronski naslov ekc@gov.si , kjer bodo podatke preverili in težavo poskušali odpraviti.