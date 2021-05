Razkrivamo, kje do covid potrdil brezplačno in kje jih bodo zaračunali

Zdaj ko je vreme lepše in se sproščajo ukrepi, je pritisk na potrdila večji. FOTO: Scaliger, Getty Images

Kako v nekaj enostavnih korakih do brezplačnega potrdila o cepljenju preko portala Zvem? Obiščite https://zvem.ezdrav.si/ V zgornjem desnem kotu kliknite na PRIJAVA. Izberite vaše kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPass, če ga imate. Če nimate nič od tega, je čas, da se digitalizirate in si pridobite računalniška potrdila, saj vam bodo močno olajšala življenje (isto potrdilo je uporabno tudi za, denimo, eDavke, pa urejanje opravil prek elektronske javne uprave ....). Navodila, kako do potrdila, so na voljo tukaj. Morda certifikat celo že imate, saj so dobra tudi nekatera potrdila, ki jih komitentom izdajajo banke. Ko ste prijavljeni, v menijski vrstici zgoraj izberite DOKUMENTI. V podmenijski vrstici izberite POTRDILO O CEPLJENJU. Izberite še PRIDOBI POTRDILO. V novem oknu se vam bo odprlo elektronsko potrdilo, ki si ga lahko natisnete ali prenesete na računalnik, od tam pa pošiljate tudi po e-pošti.



Kako je s plačljivostjo potrdil v posameznih zdravstvenih domovih?

Če posameznik nima digitalnega potrdila za portal zVEM, mu mora potrdilo zagotoviti cepilni center oziroma osebni zdravnik. FOTO: Plyushkin, Getty Images

Cenik v ZD Maribor. FOTO: ZD Maribor

Velika težava zaradi tiskanja potrdil

Na ministrstvu za zdravje svetujejo, če v tem trenutku ne potujete v tujino, počakajte na uvedbo zelenega digitalnega potrdila/certifikata. FOTO: Robertax, Getty Images, Istockphoto

Dve možnosti, kako priti do potrdil

Ob sproščanju ukrepov se nam odpirajo možnosti, da postopoma zaživimo, kot smo pred epidemijo. Lahko obiskujemo kulturne in športne prireditve, se odpravimo v kino, rezerviramo vikend paket v toplicah, se odpravimo v svojo najljubšo restavracijo, obiščemo turistične kraje zunaj naših meja, a vse to pod pogojem, da imamo v rokah enega tako imenovanih PCT-pogojev. S tem se tudi povečuje povpraševanje po izvidih, potrdilih in dokazilih o tem, da smo preboleli covid 19 ali bili cepljeni, oziroma negativnih izvidih testa.Preverili smo, kako je z njihovim izdajanjem in kakšne so cene. Zanimivo je, čeprav ministrstvo za zdravje zdravstvene ustanove poziva, naj vsa potrdila izdajajo brezplačno, ni povsod tako. Ponekod zanje res ni treba odšteti niti centa, drugod pa tudi do 25 evrov.V zdravstvenih ustanovah in tudi z zdravstvenega ministrstva prebivalcem svetujejo, naj si, v skrajnem primeru pa osebno pri zdravniku, kjer bo ponekod zanj treba plačati.je hitro testiranje brezplačno. Neverificirano (fotokopija izvida) stane 0,20 evra, verificirano potrdilo stane 5 evrov, zdravniško potrdilo v slovenščini in angleščini pa 23,31 evra. Potrdilo o prebolelosti stane prav tako 23,31 evra. Potrdil o cepljenju nimajo, prevodov v angleščino ne delajo.stane hitro testiranje, ki ga izvajajo pred Mestno hišo, brezplačno, potrdil o izvidu hitrega testiranja pa ne izdajajo. Izvid brisa je vsem pacientom dostopen na spletni strani zVEM, za izpis potrebujejo digitalno potrdilo ali SMS-pass.Potrdilo o prebolelosti je samoplačniška storitev, za katero je treba plačati 15 evrov in se izdaja v slovenski in angleški različici skupaj.Pri potrdilu za cepljenje je tako, da vsi pacienti na lokaciji cepljenja neposredno po cepljenju prejmejo brezplačno potrdilo/kartonček o cepljenju, na katerem so zapisani termin cepljena, vrsta cepiva in serija cepiva. Na dnu je tudi zapis, da potrdilo o cepljenju služi kot dokazilo o opravljenem cepljenju. Če pa bi bi pacient želel potrdilo o opravljenem cepljenju iz zbirke eRCO (gre za potrdilo v slovenskem in angleškem/italijanskem/madžarskem jeziku osebnega zdravnika), mora za to samoplačniško storitev plačati 15 evrov. Lahko pa sam prevzame potrdilo brezplačno prek portala zVem z digitalnim potrdilom ali s SMSPassom., ki deluje kot koncesionar zdravstvenih storitev v Ljubljani, vam bodo zaračunali tudi ceno hitrega testa, a boste za ceno 20 evrov dobili še izvid v slovenskem in angleškem jeziku. Potrdilo o prebolelem covidu 19 njihove paciente stane 15 evrov, potrdilo o cepljenju, ki je v slovenskem in angleškem jeziku, pa je brezplačno.so plačljiva samoplačniška testiranja, medtem ko potrdil o prebolelosti, cepljenju in izvidov hitrega testiranja ne zaračunavajo.hitro testiranje zaračunava 20 evrov za samoplačnike, medtem ko je množično testiranje brezplačno. V ceni 20 evrov je potrdilo hitrega testiranja za samoplačnike zajeto v ceni, medtem ko oseba pri množičnem testiranju prejme samo SMS-sporočilo. Koliko stane potrdilo o prebolelosti? Izpis iz zbirke CRP je zastonj, potrdilo, ki ga na željo pacienta izda osebni zdravnik, stane 20 evrov. Koliko stane potrdilo o cepljenju? Kadar se vpiše v cepilno knjižico je brezplačno, sicer 20 evrov. Določena potrdila imajo že prevode v angleščino.Izsporočajo, da potrdil ne zaračunavajo, je pa pritisk na njihovo osebje vedno večji in povečuje se tudi nabor potrdil, ki jih pacienti želijo, pretežno v turistične namene. »Te zahteve izrazito obremenjujejo osebje, eden od razlogov, da do tega trenutka potrdil nismo zaračunavali, je tudi ta, da bi s tem osebje še dodatno obremenili, saj bi to pomenilo vstop vsakega prosilca v ambulanto, tiskanje računov, menjavanje denarja, obseg administrativnega dela pa je že brez tega dejansko prek normalnih zmogljivosti osebja,« nam je pojasnil direktor javne zdravstvene ustanoveKljub temu vas bo hitro testiranje v ZD Kamnik stalo 20 evrov skupaj z izdajo pisnega potrdila, medtem ko potrdil o prebolelosti, cepljenju in izvidu hitrega testa ne bodo zaračunali.samoplačniških hitrih testov ne delajo, se pa še dogovarjajo za tiskanje teh izvidov, pri čemer bo cena 10 evrov. Potrdilo o prebolelosti stane 25 evrov, medtem ko vsi testirani s PCR-testi dobijo tiskano potrdilo brezplačno na domači naslov v roku treh delovnih dni.Glede potrdil o cepljenju pravijo, da naj bi veljal uraden kartonček, ki ga prejmemo ob cepljenju. Pri tem poudarjajo, da vsa potrdila, ki bi jih bolniki radi imeli, zmanjšujejo dostopnost do izbranih osebnih zdravnikov. »Dostopnost do zdravnikov je že tako manjša in jo še dodatno zmanjšujejo zdravi ljudje za svoje ugodje, kot so potovanja, prehodi mej itn.« pojasnjuje direktorica ZD Kranj. Vsa potrdila o testiranjih, ki jih prejmejo bolniki v ZD Kranj, so v obeh jezikih, pri čemer potrdila o prebolelosti ne prevajajo v angleščino.Ma ministrstvu za zdravje svetujejo, da je najenostavneje in najhitreje priti do potrdil in do svojih covid in ostalih izvidov prek portala zVEM, a mora oseba zanj imeti digitalno potrdilo. Pridobite ga lahko na upravni enoti, nanj je treba čakati okoli 10 dni. Potrdila so objavljena v štirih jezikih – slovenskem, angleškem, madžarskem in italijanskem. Če certifikata nimate, se obrnite na cepilni center oziroma na izbranega zdravnika. Na ministrstvu še svetujejo, če v tem trenutku ne potujete v tujino, počakajte na uvedbo zelenega digitalnega potrdila.