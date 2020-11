Dobra novica iz UKC Maribor, Beovićeva zadržana

Koronavirus po svetu

Na Portugalskem so danes zaradi epidemije covida-19 začele veljati izredne razmere, v večini države pa tudi policijska ura. Ta bo veljala v 121 občinah, kjer živi približno sedem milijonov ljudi oziroma 70 odstotkov prebivalstva. Policijska ura bo med tednom veljala med 23. in 5 uro zjutraj, v soboto in nedeljo pa od 13. ure popoldne do 5. ure zjutraj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaostreni ukrepi bodo veljali najmanj dva tedna



V Bosni in Hercegovini je ta konec tedna v povezavi z novim koronavirusom umrlo 73 ljudi, je razvidno iz danes objavljenih podatkov pristojnih oblasti. V zadnjem dnevu pa so ob okoli 2300 testiranjih potrdili še 997 novih primerov okužb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.



V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 5593 novih okužb z novim koronavirusom, kar je sicer 340 manj kot dan prej, a hkrati več kot 1500 več kot pred tednom dni. V bolnišnicah se trenutno zdravi 3229 bolnikov s covidom-19, od tega 474 na oddelkih intenzivne nege, kar je 15 več kot v nedeljo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 5670 testih potrdili 1529 primerov okužbe z novim koronavirusom. Od nedelje je umrlo 38 bolnikov s covidom-19, je na današnji novinarski konferenci v Zagrebu sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Z novimi smrtnimi žrtvami covida-19 je število umrlih preseglo 800. Na Hrvaškem bodo od polnoči podaljšali veljavne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Če bo treba, bodo ukrepe poostrili, je danes dejal notranji minister Davor Božinović. Na novinarsko vprašanje o morebitnih bolj restriktivnih ukrepih je odgovoril, da morajo "poleg vseh epidemioloških razlogov upoštevati ne le gospodarstvo, ampak tudi duševno stanje naroda, še posebej mladih". Dejal je, da obstaja možnost, da bodo lokalni štabi civilne zaščite poostrili ukrepe v posameznih županijah.



Madžarski premier Viktor Orban je danes napovedal zaostritev koronskih ukrepov, ki pomenijo delno zaprtje države. Zaostrene ukrepe, ki bodo začeli veljati v sredo, bodo uvedli v luči naraščanja števila mrtvih zaradi covida-19, kar je že sprožilo napovedi o preobremenjenih madžarskih bolnišnicah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrepi med drugim predvidevajo podaljšanje policijske ure, ki bo v veljavi od 20. do 5. ure, prepoved zbiranja ter zaprtje restavracij, barov in kulturnih ustanov. Na srednjih šolah in univerzah bo izobraževanje potekalo na daljavo. Osnovne šole in vrtci bodo ostali odprti. Športni dogodki se bodo morali odvijati brez prisotnosti gledalcev.



Pri zaposlenem v hladilnici v kitajskem mestu Tianjin na Kitajskem so v nedeljo potrdili okužbo z novim koronavirusom, potem ko je delal s paketom zamrznjenega mesa iz Nemčije, navajajo lokalne zdravstvene oblasti. Moški je zdaj v bolnišnici. Virus po mnenju oblasti izvira iz pošiljke zamrznjenih svinjskih krač, ki so jih iz nemškega Bremna uvozili v Tianjin in nato naprej v mesto Dezhou v provinci Shandong. Vzorec, ki so ga odvzeli s pakiranja tega mesa, je bil pozitiven na novi koronavirus, navajajo oblasti.



Poziv Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor na pomoč zaradi pomanjkanja kadra, ki ga je prejšnji teden objavil strokovni direktor, je naletel na izjemen odziv. Pomoč je ponudilo več kot 300 posameznikov, zato se zaenkrat ne uresničuje bojazen nadaljnjega krčenja zdravstvenih storitev v tem kliničnem centru.»Prejeli smo veliko število prijav prostovoljcev, študentov medicinskih strok in posameznih zdravstvenih delavcev s primarnega in sekundarnega nivoja. Vsi so pripravljeni priskočiti na pomoč, zdaj, ko je to resnično potrebno,« je na družbenem omrežju Facebook danes zapisal Vogrin.Po njegovih besedah se je prijavilo več kot 300 posameznikov, tako da v tem trenutku vseh niti ne morejo vključiti v delovne procese. »Številni so že razporejeni na nova delovišča, ostale pa bomo vključevali glede na potrebe. O vseh podrobnostih bodo obveščeni naknadno,« je pojasnil strokovni direktor, ki je v četrtek v javnem pismu opozoril, da se zaradi strmega naraščanja števila bolnikov s covidom-19 v UKC Maribor soočajo z izjemno kadrovsko stisko, zaradi katere grozi nevarnost, da bodo lahko poleg bolnikov s covidom-19 obravnavali le še bolnike na urgenci.o številnih prijavah na pomoč si je lahko oddahnil. »Zaradi tako velikega odziva se naša bojazen, da bomo morali začasno prekiniti z izvajanjem onkoloških in drugih terciarnih zdravstvenih storitev, v tem trenutku ni uresničila in to kljub temu, da še zmeraj kritično primanjkuje medicinskih sester in specialistov internističnih strok. Poziv in prošnja zanje sicer še zmeraj veljata,« je v današnjem zapisu navedel Vogrin.V svojem imenu in v imenu pacientov, ki se zdravijo v UKC Maribor, se je zahvalil vsem, ki so se odzvali klicu na pomoč.Število bolnikov s covidom-19 v UKC Maribor sicer še vedno narašča. Kot so danes sporočili iz kliničnega centra, imajo trenutno hospitaliziranih 187 takšnih bolnikov, kar je 14 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje jih potrebuje 38. Bolnike s covidom-19 med drugim nameščajo v prostore oddelka za pljučne bolezni, ki se nahaja na Slivniškem Pohorju. V UKC Maribor pojasnjujejo, da omenjeni oddelek nemoteno nadaljuje z ambulantno obravnavo pljučnih bolnikov, bolniki pa vstopajo skozi poseben vhod, ki je ločen od območij s covidnimi bolniki.V nedeljo so po vladnih podatkih opravili 2063 testov na novi koronavirus in potrdili 464 novih okužb, pozitivnih je bilo torej 22,49 odstotka testov. Umrlo je 24 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah se jih je zdravilo 1143, 190 jih je potrebovalo intenzivno nego. Kot je pojasnila infektologinja in vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, je epidemiološka slika še vedno nejasna, nekoliko nižje številke pa so lahko posledica vikenda. »Izjemno nas skrbi situacija v bolnišnicah, število bolnikov se veča, čeprav ne s takšnim tempom kot prejšnje dni,« je povedala v izjavi za medije. Beovićeva je poudarila, da je treba počakati tako z morebitnim sproščanjem kot zaostrovanjem ukrepov. Ocenjuje, da bo se bo epidemiološka slika razjasnila v nekaj dneh.