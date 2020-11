Olajšanje za človeštvo: odlična novica glede covid-19 cepiva

Cepivo proti covid-19, ki ga razvijata Pfizer in BioNTech, lahko pri 90 odstotkih ljudi prepreči, da bo razvili to bolezen, je pokazala preliminarna analiza. To je odličen dan za znanost in človeštvo, so komentirali pri proizvajalcih.



Cepivo so testirali na 43.500 ljudeh v šestih državah; ZDA, Nemčiji, Braziliji, Argentini, Južni Afriki in Turčiji, poroča BBC. Le 94 ljudi, ki so sodelovali, je razvilo bolezen. Poročali niso o nobenih stranskih učinkih. Podjetji nameravata zaprositi za izjemno odobritev cepiva do konca tega meseca.



​Več cepiv je prišlo do zadnje stopnje testiranj, a to je prvo, ki kaže rezultate. Proizvajalci uporabljajo povsem eksperimentalen pristop, ki vključuje vbrizganje dela genetskega zapisa virusa, da bi krepili imunski sitem. Potrebni sta dve dozi, ki ju vbrizgajo v razmaku treh tednov. Posameznik, ki je prejel cepivo, naj bi bil 90-odstotno zaščiten en teden po tem, ko mu vbrizgajo drugo dozo. Vprašanje ostaja, kako dolgo po cepljenju je oseba imuna na virus.​



​Pfizer načrtuje, da bi do konca tega leta proizvedli okoli 50 milijonov doz, do konca leta 2021 pa okoli 1,3 milijarde doz. Težava ostaja logistika, saj je potrebno cepivo hraniti v zelo hladnih pogojih, pri minus 80 stopinjah Celzija.



S cepljenjem prebivalstva naj bi se izognili sprejemanju strogih ukrepov, ki hromijo gospodarstva po svetu.