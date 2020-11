V nedeljo znova veliko mrtvih, oglasil se bo Kacin (V ŽIVO)

V nedeljo so ob 2063 testih potrdili 464 okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 22,5 odstotka testov. Umrlo je 24 bolnikov s covidom-19.Ob 11. uri je predvidena vladna novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bosta sodelovala generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar in vladni govorec Jelko Kacin.Čeprav nekateri indikatorji kažejo, da se epidemija v Sloveniji umirja, pa so iz naše druge največje bolnišnice danes sporočili, da število hospitaliziranih bolnikov zaradi covida 19 še vedno raste.Preberite tudi:»Trenutno je zaradi covida 19 hospitaliziranih že 187 bolnikov, od teh jih 38 potrebuje intenzivno zdravljenje, skupno število umrlih pa je naraslo na 47 (do 8. 11. 2020),« so sporočili iz UKC Maribor.V nedeljo so sporočili, da so v soboto v 3918 testih odkrili 889 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 22,69 odstotka, kar je skoraj tri odstotne točke manj kot v petek. V soboto je umrlo še 23 oseb, ki so imele covid 19.