Do sobote bo za ves promet zaprt del Štihove ulice, to se dogaja z Linhartovo

Od danes do predvidoma sobote bo v Ljubljani za ves promet zaprta Železna cesta na delu med Štihovo ulico in Linhartovo cesto. Promet na Linhartovi cesti, ki je v sklepni fazi celovite prenove, bodo v tem času delno sprostili, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Na Linhartovi cesti bo v tem času med Neubergerjevo in Topniško ulico zaprt po en vozni pas v vsaki smeri. Promet v križišču z Neubergerjevo ulico bodo sprostili, omogočili bodo tudi uvoz na Prekmursko ulico in z nje. V uporabi bosta tudi pločnik in kolesarska steza na severni strani Linhartove ceste, na južni pa ostajata zaprta.

Linhartova cesta med Topniško in Vojkovo je bila zaradi gostega prometa precej dotrajana. FOTO: Janez Petkovšek

Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Do zapore prihaja zaradi zaključevanja rekonstrukcije križišča Železne in Linhartove ceste ter Topniške ulice. Prav tako se koncu bliža celovita prenova Linhartove ceste na delu med Dunajsko cesto in stikom z Matjaževo ulico. Rekonstrukcija preostanka Linhartove ceste, torej do krožišča Žale, bo medtem na vrsto prišla naslednje leto.

Dobra novica

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je na svojem Instagramovem profilu delilo veselo novico, da jim je uspelo križišče Ižanske in Črnovaške ceste urediti že v nedeljo, 1. septembra, kljub temu da je bila zapora predvidena do ponedeljka zjutraj.

»Ponosni smo na opravljeno delo in veseli, da smo cesto odprli pred načrtovanim rokom,« so zapisali. Na prvi šolski dan je tako Črnovaška cesta odprta, brez zapor, prenovljena in varna.

»Cesta je zdaj prijazna tako do pešcev kot deloma tudi kolesarjev. Poleg tega nam je danes do večera uspelo urediti in sprostiti tudi Linhartovo cesto, ki je prav tako pripravljena na varno in nemoteno uporabo.«

Vsem občanom so se ob tem zahvalili za potrpežljivost in podporo.