Do ohladitve bomo »švicali«, sledi močan padec temperatur in nevihte

Danes bo precej jasno. Zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Po nižinah Primorske bo velika toplotna obremenitev. Vroče bo tudi drugod, predvsem v mestih.

Obeti

V petek bo pretežno jasno in vroče, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 19, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo popoldne in zvečer v severni in zahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.

Do ohladitve bomo še malce 'švicali'

Kot pa poroča vremenski portal neurje.si, jutri lahko računamo na popoldanski razvoj neviht v Avstriji, ki pa zaradi jugozahodnih do vzhodnih vetrov ne bodo potovale čez naše kraje. Do ohladitve, ki nas bo dosegla v ponedeljek oz. torek, bomo še malce 'švicali', saj bodo najvišje dnevne temperature še nekaj dni nad 30°C.

Radarske slike napovedujejo tudi razvoj plitvega genovskega ciklona, ki bo poskrbel za nevihte ob obali ter postopno deževje v začetku prihodnjega tedna. »Ponekod lahko ob prehodu fronte nastane kaka močnejša nevihta, vseeno pa ne pričakujemo tako intenzivnih pogojev, ki so vladali v juliju (debela toča, ekstremen veter). Po ohladitvi in nastanku ciklona bo krepko padla temperatura na 850 hPa (1500 m – za več kot 10 °C), kar pomeni, da v sredini prihodnjega tedna prav tako ne bo močnih neviht, razen na obali ter v Istri,« navaja omenjeni portal in opozarja, da se tovrstna napoved se lahko še spremeni zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov.