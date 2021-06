Digitalno potrdilo za več svobode

Največ je angleške različice Med okuženimi v 94 odstotkih še naprej prevladuje angleška različica. V enem primeru so potrdili indijsko ter primer brazilske. Prve tri primere različice B1.526, ki so jo najprej zaznali v New Yorku, so odkrili v obalno-kraški regiji. Po podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je bilo med 16. in 23. majem zaznanih šest različic novega koronavirusa.

Spremembe na meji

Minister za zdravje Janez Poklukar: »Stremimo k enostavnemu in preprostemu sistemu.« FOTO: Uroš Hočevar

Krivulja navzdol Število novookuženih pri nas upada. V sredo jih je bilo potrjenih 273, kar je v primerjavi s prejšnjim tednom nižje za 26 odstotkov. Sedemdnevno povprečje novih primerov je znašalo 260, 14-dnevna incidenca pa je padla na 183. V bolnišnicah se je zdravilo 213 bolnikov s covidom-19, od tega 60 oseb na intenzivnih oddelkih, kar je dva manj kot dan pred tem. Za posledicami bolezni so umrli trije.

Zdravstveno stanje v naši državi se zadnje dni izboljšuje, zato je vlada sprostila še dodatne ukrepe. Tako ni več prepovedi prehranjevanja in uživanja pijače na prevzemnih mestih. Pri nastanitvah v objektih in kampih, ki imajo do 60 nastanitvenih enot ali več, bo od ponedeljka naprej možno gostom ponuditi do tri četrtine teh. V kompleksih z bazeni pa bo kopanje na voljo gostom, ki izpolnjujejo pogoj PCT, slednjega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Zasedenost pa so omejili na 75 odstotkov. Vtrgovskih centrih so obveznost zagotavljanja prostora na posamezno stranko znižali na 10 m2. Od prihodnjega ponedeljka se sproščajo omejitve še pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. V celoti je dovoljeno tudi izvajanje kongresne dejavnosti, morajo pa zaposleni in potrošniki izpolnjevati pogoj PCT.Podaljšuje pa se veljavnost omejitev glede zbiranja ljudi, delovanja šol vožnje, nošenja mask in razkuževanja rok v zaprtih in tudi na odprtih javnih prostorih, če ni mogoče vzdrževati dvometrske medsebojne razdalje, ter glede obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.»Vstop v Slovenijo je znova mogoč na podlagi negativnega hitrega antigenskega testa. Brez napotitve v karanteno na domu bo lahko v Slovenijo vstopil tudi tisti, ki predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali HAT, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,« so sklenili odločevalci. Novost pa velja od jutri dalje. Po zadnjih podatkih NIJZ je v Sloveniji z enim odmerkom cepljenih 681.945 ljudi, z vsemi pa 432.282 (petina prebivalstva). Nejasnosti pa so s cepljenji prebolevnikov. Na cepilnih mestih, kot kaže, še prihaja do neskladij, a NIJZ pojasnjuje, da prebolevnik, pri katerem je od okužbe minilo več kot osem mesecev in dotlej še ni bil cepljen, prejme dva odmerka. Enako velja za osebe, ki so prebolele covid-19 in imajo oslabljen imunski sistem. Če pa je od okužbe minilo manj kot osem mesecev, prejmejo zgolj en odmerek, svetujejo pa, naj se preboleli o tem posvetuje s svojim zdravnikom ali specialistom.Zdravstveni ministerje izpostavil digitalna prizadevanja za rešitve, ki nam bodo olajšala življenje z virusom. »Prebolevniki, cepljeni in testirani posamezniki z negativnim izvidom bomo lahko z enotnim, univerzalnim in brezplačnim potrdilom PCT ali digitalnim covid potrdilom živeli relativno svobodno, četudi bo virus še vedno med nami.« Že zdaj lahko do potrdil o prebolelosti, cepljenju ali testiranju pa tudi receptov, napotnic in izvidov dostopamo na portalu zVEM, in sicer s pomočjo digitalnega potrdila, ki ga lahko uredimo na upravnih enotah, cepilnih centrih, finančnih uradih, centrih za socialno delo in vložišču ministrstva za pravosodje. Za njegovo pridobitev pa moramo fizično obiskati prijavno mesto.