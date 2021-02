Del Slovenije se znova zapira, veljajo omejitve iz rdeče faze

Vozniki se morajo testirati na sedem dni



Javni prevoz le skladno s priporočili Nijz



Izgradnja blejske obvoznice

Vlada je na današnji seji Obalno-kraško regijo znova obarvala rdeče. Sprejela je odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se podaljšuje obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji pa se oži izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov, piše na spletni strani vlade.Z odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se ohranjajo enake izjeme, kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja proti covidu 19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Astrazeneca najmanj 21 dni. Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje z 72 ur na sedem dni.Z odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida 19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni zunajlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.Spremembe odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov se nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj.Ukrepi, ki jih določa odlok o spremembah odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid 19, pri vstopu v Slovenijo ostajajo, spremembe so le pri seznamih držav.Predstavniki vlade so po današnji seji sporočili tudi, da bo še letos stekla izgradnja blejske obvoznice, ki jo čakamo že več deset let. Premier Janez Janša je Bojani Beović podelil spominski znak za njeno delo in požrtvovalnost v boju proti covidu 19 Interes za cepljenje je med ljudmi zelo velik, zato bo Slovenija iskala dodatne možnosti za dobavo cepiva, je pred redno tedensko sejo vlade napovedal premier Janša. Naša država je sicer še precej oddaljena od prehoda v rumeno fazo, se pa število hospitaliziranih covidnih bolnikov še naprej znižuje.