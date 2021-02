Poglejte, kaj je ob odhodu Beovićeve storil Janez Janša (FOTO)

Predsednik vladeje infektologinji in nekdanji vodji svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjedanes podelil spominski znak za njeno delo in požrtvovalnost v boju proti covidu-19, je vlada sporočila na Twitterju.Beovićeva je širši javnosti postala znana v času epidemije, ko je kot vodja svetovalne skupine za covid-19 skupaj z drugimi članki skupine in strokovnjaki vladi svetovala glede ukrepov za zajezitev epidemije, ukrepe za zamejitev širjenja okužb z novim koronavirusom razlagala javnosti in spodbujala k njihovemu upoštevanju.Sicer je Beovićeva, ki je infektologinja na ljubljanski kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter predavateljica na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, v četrtek prevzela vodenje Zdravniške zbornice Slovenije ter zapustila mesto vodje svetovalne skupine za covid-19.