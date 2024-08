Danes lahko izobesite slovensko zastavo, saj praznujemo pomembni državni praznik

Danes je državni praznik dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Beltincih je na predvečer potekala državna proslava, na kateri je slavnostna govornica, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič poudarila, da je imela združitev kulturni in politični pomen in da je praznik opomnik, kaj zmoremo, ko stopimo skupaj.

FOTO: Leon Vidic/delo

»Prekmurje je s tem dobilo priložnost za razvoj in napredek, ki ga je madžarska oblast več stoletij zavirala. Združitev je bila tudi simbol zmage slovenskega naroda nad krivicami in dokaz, da lahko slovenska narodna zavest preživi tudi najhujše preizkušnje,« je povedala Klakočar Zupančič.

FOTO: Leon Vidic/delo

Po njenih besedah združitev Prekmurja z matičnim narodom ni le zgodovinski dogodek, ampak tudi opomnik, kaj zmoremo, ko stopimo skupaj. »Ta dogodek nas opominja na moč enotnosti, na vrednost naše narodne identitete, naše kulture in na pomen ohranjanja naših korenin. Naša dolžnost je, da ohranimo ta dragoceni del naše domovine, kjer se prepletata zgodovina in sodobnost, tradicija in napredek,« je zaključila Klakočar Zupančič.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je udeležila državne proslave, je bila tudi na slovesnosti v Črenšovcih. Tam je položila venec k spomeniku Jožefu Kleklu, v Murski Soboti pa k spomeniku, ki so ga odkrili ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

FOTO: Leon Vidic/delo

Potekale bodo prireditve

Klub Prekmurcev v Ljubljani danes v glavnem mestu na Prekmurskem trgu pripravlja prireditev Prekmursko senje, na katerem se bodo predstavili ponudniki prekmurske kulinarike in drugih izdelkov.

Popoldne bo nagovoru ljubljanskega župana Zorana Jankovića in predsednice kluba Maje Benko sledila okrogla miza s prekmurskimi literati, nato pa zabava s prekmurskima glasbenima skupinama Halgato in Večni problem.