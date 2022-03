Bodo upokojenci, ki imajo račune odprte pri Sberbanki dobili pokojnino?

Potem ko so ponedeljek poslovalnice Sberbanka, banke z ruskim lastništvom pri nas, zaprle svoja vrata, komitenti te banke še vedno ne vedo, kaj se bo zgodilo z njihovimi prihranki, računi in posojili, ki jih imajo pri banki. Evropska centralna banka je sprejela odločitev, da zaradi dogajanja v Ukrajini prekine poslovanje Sberbanka. Slovenski komitenti banke so včeraj zaman stali pred zaprtimi vrati poslovalnic, poslovanje je omejeno le na kartično poslovanje, komitenti pa so lahko na bankomatu so lahko dvignili le 400 evrov. V Sloveniji zdaj teče prehodno obdobje, v katerem Banka Slovenija išče rešitve za njene komitente. Napovedujejo, da bo več znano danes, Finance pa že omenjajo, da se neuradno govori o poskusu »prenosa komitentov«.

Poročajo, da se pri omejenem poslovanju vključi mehanizem reševanja bank. Ti predvidevajo več scenarijev: ali prodajo oz. prenos banke, ali začasen prenos premoženja in obveznosti na novo poslovno entiteto, ki je v deli ali popolni lasti državi – slabo banko, ali pa dokončen prenos na slabo banko. Finance poročajo, da je gre reševanje v smeri prvega scenarija, torej prenosa komitentov na drugo banko. V igri naj bi bile banke NLB, Gorenjska banka in tudi Unicredit. Če bodo banke oddale ponudbo za prevzem, bo pa znano danes.

Finančni minister Andrej Šircelj je v ponedeljek miril Slovence, ki imajo odprte račune pri banki Sberbank. Dejal je, da za varnost prihrankov jamčita sklad za jamstvo vlog, v katerega banke vplačujejo redne letne prispevke, prihranki do 100.000 evrov pa so zavarovani z jamstvom države. Da so vloge varne, je zagotovil tudi premier Janez Janša.

Medtem so včeraj zaposlenim v državni in javnim upravi, ki so komitenti omenjene banke svetovali naj čim prej odprejo nov transakcijski račun za izplačilo plače. Za odprtje novega računa potrebujete davčno številko in osebni dokument. Za odprtje računa boste verjetno morali stopiti do bančne poslovalnice, pri nekaterih bankah pa je mogoče to urediti tudi prek spleta. A lahko se tudi zatakne, če imate upravno izplačilo prepoved pri odplačevanju kredita, lahko to rešite tako, da vam delodajalec del plače, ki je namenjen poplačevanju posojila še naprej nakazuje na račun Sberbanka, preostanek pa na novi račun pri drugi banki.

Bodo upokojenci dobili pokojnine?

Na trnih je tudi več kot štiri tisoč upokojencev, ki ima račune odprte pri Sberbanki. »Redne pokojnine za februar 2022 je zavod izplačal na račune pri Sberbanki 4.273 uživalcem. Zanje nakazila niso bila zavrnjena in so sredstva na računih uživalcev. Upoštevajoč ukrep Banke Slovenije so namreč komitenti slovenske Sberbank banke od 28. 2. 2022 zjutraj do 2. 3. 2022 zjutraj omejeni na poslovanje s plačilnimi karticami. Zavod čaka na nadaljnja navodila Banke Slovenije. Če želi uživalec pokojninske in/ali invalidske prejemke v bodoče prejemati sredstva na nov bančni račun, mora zavodu pisno sporočiti,« so nam pojasnili na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.