Ministrstvo svetuje, kaj naj naredijo tisti, ki so danes ostali brez socialnih transferjev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prejemnike socialnih transferjev, ki imajo svoj bančni račun odprt pri Sberbank obvestilo, da »so bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank.«

Pričakujejo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje ministrstvo, gre za pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo. Na Twitterju so zapisali, da iščejo rešitve za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank. Zapisali so še, da naprošajo upravičence, naj pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji.

Danes se izplačuje komunikacijski dodatek, solidarnostni dodatek za novorojence in varstveni dodatek. Poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji je zaradi sankcij, ki so jih v Evropi uvedli proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino je poslovanje banke z današnjim dnem omejeno na kartično poslovanje. Poslovalnice so zaprte.

Janša: Hranilne vloge državljanov v banki Sberbank so varne

Hranilne vloge državljanov so v podružnici Sberbank v Sloveniji po besedah premiera Janeza Janše varne. »Finančno ministrstvo si skupaj z Banko Slovenije in institucijami EU prizadeva, da bi motnja v poslovanju in prenos vlog na novega lastnika trajala čim krajši čas,« je poudaril.

Do srede zjutraj so dvigi in plačila komitentom omejeni na 400 evrov dnevno, več podrobnosti o nadaljnjih korakih bo bo Banka Slovenije po napovedih predstavila v torek.

V centralni banki preigravajo več možnosti. Po poročanju Financ so na mizi prodaja oziroma prenos premoženja, obveznosti in komitentov banke, začasen prenos premoženja in obveznosti banke na novo poslovno entiteto v delni ali popolni lasti države, torej neke vrste slabo banko, ali pa dokončen prenos na takšno slabo banko.

Po neuradnih informacijah časnika se za slovensko hčer evropske podružnice Sberbank trenutno uporablja prvi scenarij, torej poskus prenosa komitentov. V igri naj bi bili NLB in Gorenjska banka. Ali bosta ti dejansko oddali ponudbo, bo predvidoma znano v torek. ECB bi o morebitnem prenosu komitentov na novo banko odločala po »super hitrem postopku«, so še izvedeli na Financah.