Zaradi sankcij bo propadla ta banka, poslovalnice v Sloveniji že zaprte

Zaradi sankcij, ki so jih v Evropi uvedli proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, je poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji omejeno le še na kartično poslovanje. Kot so danes še sporočili iz Banke Slovenije, ostale storitve te banke začasno niso na voljo, poslovalnice so zaprte. Podrobnejša pojasnila bodo na voljo v torek.

Na ravni Evropske centralne banke in enotnega odbora za reševanje so v nedeljo sprejeli odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine s poslovanjem, so zapisali v sporočilu za javnost Banke Slovenije.

Hkrati je bilo sprejeto tudi prehodno obdobje oziroma kratkotrajni moratorij, v katerem bodo za slovensko hčerinsko banko poiskali hitro in konstruktivno rešitev in na ta način zagotovili nemoteno poslovanje vsem njenim komitentom, so dodali.

»Za komitente slovenske Sberbank banke to pomeni, da se s ponedeljkom zjutraj do srede zjutraj poslovanje banke omeji zgolj na poslovanje s plačilnimi karticami. Ostale storitve začasno ne bodo na voljo, poslovalnice bodo zaprte. V tem času bomo poiskali ustrezen način reševanja banke, ki bo zagotovilo nemoteno poslovanje za vse komitente banke,« so zapisali pri Banki Slovenije.

Ob tem so še pojasnili, da je Sberbank edina banka v slovenskem bančnem sistemu, ki ima rusko lastništvo, vse ostale banke pa poslujejo kot običajno.

Sberbank bo propadla

Evropska podružnica ruske banke Sberbank »bo propadla ali verjetno propadla«, kot tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč v prihodnje verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov, je danes sporočila Evropska centralna banka. Proti ruskim bankam so bile uvedene tudi ostre sankcije zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Sberbank Europe AG, ki ima sedež v Avstriji, in njeni hčerinski družbi na Hrvaškem in v Sloveniji so »izkusile znatne odlive vlog zaradi vpliva geopolitičnih napetosti na njihov ugled«. Dvigi so privedli do poslabšanja likvidnosti banke in ni razpoložljivih sredstev, so opozorili pri ECB.

Avstrijski regulator je uvedel moratorij na evropsko hčerinsko družbo Sberbanke, ki zato ne more izvesti nikakršnega umika, prenosa ali druge transakcije vsaj do srede, 2. marca. Po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA je edina izjema od moratorija na izplačila za komitente, ki lahko za zagotovitev osnovnih dnevnih potreb dvignejo največ 100 evrov na dan.

Sberbank Europe AG je v 100-odstotni lasti ruske matične družbe banke. Ima tudi hčerinske družbe v Bosni in Hercegovini, na Češkem, Madžarskem in v Srbiji, ki bi jih prizadel stečaj, vendar niso v pristojnosti ECB.

Varnost prihrankov? To pravi finančni minister

Finančni minister Andrej Šircelj je po odločitvi o sankcijah zoper rusko banko Sberbank zagotovil, da so ob sprejetju sankcij omogočili rešitve, ki bodo zagotavljale varnost varčevalcev, kar je pozdravil. Obenem je spomnil, da varnost prihrankov jamčita tudi sklad za jamstvo vlog in državni proračun.

»Varnost prihrankov jamčita sklad za jamstvo vlog, v katerega banke vplačujejo redne letne prispevke, in državni proračun. Ta sklad je bil ustanovljen posebej za zagotavljanje varnosti prihrankov. Poleg tega so prihranki do 100.000 evrov zavarovani z jamstvom države. To velja tudi za prihranke v Sberbank d.d.,« je sporočil Šircelj.