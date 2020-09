Dan D za ministra, del poslancev Desusa bo glasovalo proti njemu

Notranji minister Aleš Hojs se bo na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB danes zagovarjal pred DZ. Glavni očitek se nanaša na odpravo prepovedi koncerta pevca Marka Perkovića Thompsona, a je pričakovati, da bo razprava, ki se bo verjetno zavlekla v noč, zašla še na druge teme. Napoved glasovanja za zdaj kaže, da bo Hojs ubranil svoj položaj.



Interpelacijo so LMŠ, SD, Levica in SAB 9. junija vložili po odločitvi ministrstva, s katero je odpravilo prepoved koncerta Thompsona v Mariboru. Po njihovem prepričanju je ministrstvo s tem omogočilo poveličevanje ustaštva, sovraštva in nasilja, ki naj bi jih promoviral omenjeni pevec. Predlagatelji so dodali še nekaj očitkov Hojsu, tudi glede kadrovskih menjav. Hojs: Interpelacija je ideološka Minister je očitke zavrnil, pričakuje pa, da bo v razpravi veliko odmikov od predmeta interpelacije. »Interpelacija je ideološka, v glavnem se ukvarja z ustaštvom, s čemer nimam nič,« je dejal v četrtek.



Za zdaj kaže, da zagovorniki njegove razrešitve nimajo potrebnih 46 glasov in bo minister ubranil svoj položaj, čeprav ga ne bodo podprli vsi poslanci Desusa. Kot je za Nova24TV dejal premier Janez Janša, se s tem ne obremenjuje, saj je se je tudi v prejšnjih koalicijah dogajalo, da niso vsi koalicijski poslanci glasovali enotno. Opozoril je sicer na koalicijsko pogodbo, a dodal, da ga ne skrbi, da bi poslanci Desusa pomagali pri rušenju Hojsa.