Črni četrtek se bliža: Janša in Tonin bosta na isti dan udarila proti Golobu

Poročali smo že, da šef opozicije Janez Janša (oziroma SDS) ta četrtek 21. marca organizirata velik protivladni shod v Ljubljani. Janša je tako pred časom shod napovedal z besedami: »V Sloveniji potrebujemo budnico, ki jo bomo organizirali na prvi pomladni dan letošnjega leta, 21. marca, na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tja vabimo vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za prihodnost Slovenije.«

Tonin z Zborom za prihodnost, Janša s shodom

A Janši je malce štrene zamešal prvak Nove Slovenije Matej Tonin. Če se bo Janšev shod v četrtek na Kongresnem trgu pričel ob 17. uri, v NSi dve uri prej pripravljajo Zbor za prihodnost, ki bo v Cankarjevem domu. Med govorniki so tako napovedani Ivan Simič, nekdaj prvi mož davčne uprave in Janez Šušteršič, nekoč tudi finančni minister.

Ob tem je Tonin poudaril, da je država v globoki politični krizi. »Stavkovni val in protesti po celotni državi, nerazumni zakonodajni predlogi, zaskrbljujoča gospodarska in javno-finančna situacija so zgolj pokazatelj mnogo večjih in globljih problemov slovenskega političnega prostora. Vedno nove afere in vladne kadrovske rošade kažejo, da spremljamo klavrni propad že četrtega projekta “novih obrazov”. Dve leti mrtvega teka zaradi neoperativnosti in brezidejnosti aktualne vlade sta prinesli hitro razgradnjo ključnih podsistemov države, ki že močno vplivajo na življenje in blaginjo ljudi. Ob udobni parlamentarni večini je preprosto neverjetno, da vlada v dveh letih ni bila sposobna izvesti niti ene resne reforme. Gre verjetno za največjo zamujeno priložnost v zadnjem desetletju … Če vlada ne premore politične modrosti, da bi naredila nekaj minimalnih in simbolnih korakov za pomiritev razmer in hkrati ne zmore izvesti nobene ključne reforme, bi glede na drastičen upad javno-mnenjske podpore morali začeti pogovore o izvedbi predčasnih volitev,« je med drugim na omrežju X zapisal šef Nove Slovenije.