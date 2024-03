Številke, ki jih bo premier končno vesel: padanje podpore vladi se je za zdaj ustavilo

Marčno merjenje javnomnenjske podpore vladi je v primerjavi s prejšnjim mesecem, polnim pretresov in padcev podpore, tokrat skoraj nespremenjeno. Delo vlade kot uspešno ocenjuje le še 24,4 odstotka vprašanih, kar 70,3 odstotka pa jih meni, da je vlada neuspešna, kažejo rezultati raziskave Vox populi.

Javnomnenjsko raziskavo je med 11. in 14. marcem za časnik Dnevnik opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 polnoletnih oseb.

Padanje podpore Golobovi vladi, ki se je stopnjevalo vse od lanskega oktobra, ko je nezadovoljstvo z delom vlade prvič preseglo 50 odstotkov, se je za zdaj ustavilo. Še januarja je bilo z delom vlade nezadovoljnih 55,4 odstotka vprašanih, po razkriti aferi z nesojeno sodno stavbo na Litijski cesti v Ljubljani in zapletih z odstopom pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan pa je februarja nezadovoljstvo poskočilo na natanko 70 odstotkov. Nezadovoljstvo z delom vlade torej v zadnjem mesecu ni več raslo, kar pa še ne pomeni, da se je trend obrnil, so zapisali v Dnevniku.

Stagnira podpora političnim strankam

Ta mesec so vse približno tam, kjer so bile februarja, edino Gibanje Svoboda je presenetljivo zabeležilo skok navzgor. Po javnomnenjski raziskavi agencije Ninamedia bi SDS volilo 23,1 odstotka vprašanih (februarja 24 odstotkov), za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 14,1 odstotka anketirancev (februarja 10,7 odstotka). Na tretjem mestu je NSi z 6,1 odstotka podpore (februarja 6,3 odstotka). Sledita Levica, ki jo podpira 4,8 odstotka vprašanih (februarja 5,9 odstotka), in SD, ki beleži 4,1-odstotno podporo (februarja 3,9 odstotka).

Velik odstotek volivcev medtem ostaja neopredeljenih. Ta delež, ki je februarja dosegel rekordnih 38,4 odstotka, je tokrat 36,5 odstotka, kaže anketa. Osem odstotkov je takih, ki jih na parlamentarne volitve sploh ne bi šlo, 3,3 odstotka anketirancev pa je navedlo, da bi volilo druge stranke.

Ob upoštevanju opredeljenih volivcev anketa kaže, da bi SDS v parlamentu zastopalo 39 poslancev, 24 bi jih imela Svoboda, 10 NSi, osem Levica in sedem SD. To pa pomeni, da bi imela SDS v koaliciji z NSi v državnem zboru udobno večino. Če bi NSi vztrajala pri tem, da s SDS noče v vlado, pa bi imeli pri oblikovanju vladne koalicije kar zanimiv problem.

Pirc Musarjeva in Logar zamenjala mesti

Na lestvici priljubljenosti je tokrat do opaznih premikov prišlo samo na vrhu lestvice, kjer sta mesti zamenjala predsednica republike Nataša Pirc Musar in poslanec SDS Anže Logar. Pirc Musar se je z opazno boljšo oceno kot februarja uvrstila na vrh lestvice, minuli mesec vodilni Logar, ki je tokrat ocenjen za spoznanje slabše, pa je na drugem mestu.